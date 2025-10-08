Yeni Şafak
İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'de 'Göz kapağı' hastası 10 yaşındaki Ramez'in durumu yürek burkuyor

8/10/2025, Çarşamba
İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de sürdürdüğü saldırılar nedeniyle bölgede açlık, susuzluk ve sağlık hizmetlerine erişememe krizi derinleşiyor.

Göz kapağındaki doğuştan rahatsızlık nedeniyle güneş ışığına ve toza karşı son derece hassas olan 3,5 yaşındaki Filistinli Ramez el-Nauk, saldırılar nedeniyle Gazze’nin kuzeyinden Han Yunus’a göç etmek zorunda kaldı.

İsrail’in kıtlığa sürüklediği bölgede, derme çatma çadırda yaşam mücadelesi veren Ramez ve ailesi, ilaç ve tedavi imkanlarına ulaşamıyor.

