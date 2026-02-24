Kabe’de en kalabalık ramazan umresi gerçekleşiyor: Şu ana kadar 11 milyondan fazla Müslüman ziyaret etti

Bu yıl Ramazan ayında Kabe’yi şu ana kadar 11 milyondan fazla Müslümanın ziyaret ettiği belirtiliyor. Kabe’nin etrafındaki avlu, ibadet edenlerle dolup taşıyor. Suudi Hac ve Umre Bakanlığı, Harem çevresindeki yeni düzenlemelerden sonra binde 1 olan ülke hac kotalarını ne kadar arttırabileceğini de yeni dönem için test ediyor.