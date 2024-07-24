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Dünya

Kana doymayan İsrail Batı Şeria'ya bir kez daha kentinde baskın düzenledi

15:54 - 24/07/2024 Çarşamba
AA

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Artas beldesine baskın düzenledi.

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#İsrail
#Beytüllahim
#baskın
14 dakika önce
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