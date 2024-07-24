Kana doymayan İsrail Batı Şeria'ya bir kez daha kentinde baskın düzenledi

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Artas beldesine baskın düzenledi.
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#İsrail
#Beytüllahim
#baskın
14 dakika önce
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Artas beldesine baskın düzenledi.
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