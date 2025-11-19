Yeni Şafak
Katil'den işgal pozu: Netanyahu, Suriye'de işgal ettikleri tampon bölgeye gitti

19:4419/11/2025, Çarşamba
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettikleri Suriye'deki tampon bölgeye gittiği belirtildi.

İsrail basınında çıkan haberde, Netanyahu'nun Aralık 2024'ten bu yana İsrail işgalinin sürdüğü Suriye'deki tampon bölgeye gittiği ifade edildi.



Netanyahu'ya Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de eşlik ettiği kaydedildi.



Habere ilişkin Netanyahu'nun ofisinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.


Netanyahu'nun ziyaretinin İsrail ile Suriye arasında yeni bir güvenlik anlaşması için yürütülen müzakerelerin çıkmaza girdiği yönündeki haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

İsrail yönetimi, Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettiği tampon bölgedeki Cebel eş-Şeyh Dağı'ndan (Hermon Dağı) çekilmeyeceğini duyurmuştu.



