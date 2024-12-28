6. SİBİRYA YOLU (YAKUTSK) - RUSYA

Dünyanın en soğuk noktası olan Yakutsk’a ulaşmanın tek yolu olan bu asfaltlanmamış yol yılın on ayında buzlanma ve soğuklarıyla ünlüdür. Yaz aylarında ise yol çamur deryasına dönüşerek araçları yutan bu yol, İzole bir bölge olması nedeniyle hayatta kalma malzemeleri taşımak şart.