Bazıları dağların zirvesinde bazıları okyanus kıyısında... Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu belli oldu. Hepsi resmen ölüme davetiye çıkarıyor
10. STELVIO GEÇİDİ - İTALYA
İtalya Alpleri'nde zikzaklar çizerek alçalan bu yol toplamda 48 keskin viraja sahiptir ve dünyanın en tehlikeli karayolları arasında yer alır.
9. SİÇUAN-TİBET KARAYOLU - ÇİN
Ölüm kapanı olarak bilinen Çin’in Çengdu kentinde başlayıp Tibet’in Lhasa şehrinde sona eren bu yol, yaklaşık 15 gün sürebilir.
8. ATLANTİK YOLU - NORVEÇ
Gökyüzüne uzanan bir rampa gibi görünen bu yol Norveç Denizi’nin vahşi dalgaları yüzünden sürücüleri oldukça zor durumda bırakabilir.
7. ZOJİLA GEÇİDİ - HİNDİSTAN
Ladakh ile Keşmir’i birbirine bağlayan bu geçit, özellikle kış aylarında oldukça tehlikeli bir hal alıyor. Geçit boyunca devrilmiş otobüsler, kazalı araçlar ve hayvanlarla karşılaşmak kaçınılmaz oluyor.
6. SİBİRYA YOLU (YAKUTSK) - RUSYA
Dünyanın en soğuk noktası olan Yakutsk’a ulaşmanın tek yolu olan bu asfaltlanmamış yol yılın on ayında buzlanma ve soğuklarıyla ünlüdür. Yaz aylarında ise yol çamur deryasına dönüşerek araçları yutan bu yol, İzole bir bölge olması nedeniyle hayatta kalma malzemeleri taşımak şart.
5. NORTH YUNGAS YOLU - BOLİVYA
Ölüm Yolu olarak bilinen North Yungas Yolu’nda her yıl 200-300 kişi hayatını kaybeder. Genişliği tek bir araçlık olan bu yol, korkutucu yüksekliklerden geçer ve koruma bariyerleri yoktur.
4. SKIPPERS CANYON YOLU - YENİ ZELANDA
Dar ve çakıllı yolları, yüksek irtifa ve keskin virajlarıyla ünlü olan Skippers Canyon Yolu, 140 yıl önce madenciler tarafından el işçiliğiyle oyulmuştur. Bu yol o kadar tehlikelidir ki sigorta şirketleri bu yolda yapılan kazaları kapsamaz.
3. FAIRY MEADOWS YOLU - PAKİSTAN
Gilgit-Baltistan bölgesinde yer alan ve dar bir yapıya sahip bu yol yüksek irtifa, keskin dönüşler ve bariyerlerin olmaması sürücüler için büyük risk oluşturur.
2. KEYLONG KISHTWAR YOLU - HİNDİSTAN
Hindistan’ın Himachal Pradesh eyaletinde yer alan bu yol, dik uçurumları ve rüzgarlı yapısıyla ünlüdür.
1. BAYBURT D915 YOLU - TÜRKİYE
Bayburt şehrinde bulunan D915 Yolu, dünyanın en tehlikeli yolu seçilmiştir. 29 keskin virajı ve koruma bariyerlerinin olmaması sürücüleri ciddi bir riskle karşı karşıya bırakır. Kış aylarında kar fırtınaları ve çığlar nedeniyle yolun bazı bölümleri kapalıdır.