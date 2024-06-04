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Dünya

Medine'de Müslümanların kurduğu ilk mezarlık: Baki Kabristanı’na ziyaretçi akını

11:14 - 4/06/2024 Tuesday
AA
<p>Hz. Peygamber'in eşi Hz. Aişe, kızları Hz. Fatıma, Hz. Rukiye, Hz. Zeynep, Hz. Ümmü Gülsüm, ashabından Hz. Osman, Abdullah İbn-i Ömer, Sa'd bin Ebi Vakkas, Abdullah İbn Mesud, Sa'd İbn Muaz gibi birçok önemli ismin kabirlerinin bulunduğu Cennetü'l Baki, hac mevsiminde dünyanın birçok yerinden gelen Müslümanlar tarafından ziyaret ediliyor.</p>
Hz. Peygamber'in eşi Hz. Aişe, kızları Hz. Fatıma, Hz. Rukiye, Hz. Zeynep, Hz. Ümmü Gülsüm, ashabından Hz. Osman, Abdullah İbn-i Ömer, Sa'd bin Ebi Vakkas, Abdullah İbn Mesud, Sa'd İbn Muaz gibi birçok önemli ismin kabirlerinin bulunduğu Cennetü'l Baki, hac mevsiminde dünyanın birçok yerinden gelen Müslümanlar tarafından ziyaret ediliyor.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Mescid-i Haram'dan sonra Müslümanların en kutsal ikinci mekanı olan Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin doğu tarafında bulunan Cennetü'l Baki kabristanında 10 bin sahabenin mezarları bulunuyor.

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#Cennetü'l Baki
#Medine
#Suudi Arabistan
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