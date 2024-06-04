Medine'de Müslümanların kurduğu ilk mezarlık: Baki Kabristanı’na ziyaretçi akını

Hz. Peygamber'in eşi Hz. Aişe, kızları Hz. Fatıma, Hz. Rukiye, Hz. Zeynep, Hz. Ümmü Gülsüm, ashabından Hz. Osman, Abdullah İbn-i Ömer, Sa'd bin Ebi Vakkas, Abdullah İbn Mesud, Sa'd İbn Muaz gibi birçok önemli ismin kabirlerinin bulunduğu Cennetü'l Baki, hac mevsiminde dünyanın birçok yerinden gelen Müslümanlar tarafından ziyaret ediliyor.