Mezarlıklar sığınakları oldu: İsrail bombardımanından kaçan Gazzeli aileler mezarlıkta yaşıyor

İsrail bombardımanı nedeniyle Gazze'nin farklı bölgelerinden Han Yunus kentine göç eden ve kalacak yer bulamayan Filistinliler, kentte bulunan bir mezarlığın çevresinde kurdukları derme çatma çadırlarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti, yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinliye ev sahipliği yapıyor.
1/ 23
2/ 23
3/ 23
4/ 23
5/ 23
6/ 23
7/ 23
8/ 23
9/ 23
10/ 23
11/ 23
12/ 23
13/ 23
14/ 23
15/ 23
16/ 23
17/ 23
18/ 23
19/ 23
20/ 23
21/ 23
22/ 23
23/ 23
#İsrail
#Gazze
#Filistin
40 dakika önce