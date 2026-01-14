Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Slovakya'da soğuk hava alarmı: Sıcaklıkların -15 ila -20 dereceye kadar düşmesi bekleniyor

Slovakya'da soğuk hava alarmı: Sıcaklıkların -15 ila -20 dereceye kadar düşmesi bekleniyor

13:2714/01/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber

Slovakya genelinde etkisini artıran olağan dışı soğuk hava ve yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor

 Ülke genelinde hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde gece saatlerinde eksi 15 derecenin altına düşmesi beklenirken, dondurucu soğuklar ve kar yağışı nedeniyle yetkililer don ve buzlanmaya karşı uyarılarda bulunuyor.

 Telgart bölgesinde turistler, sıfırın altına düşen hava sıcaklıklarına rağmen ülkenin en ünlü demiryolu köprülerinden biri olan Chmarossky Viyadüğü’nün altından yürüyerek bölgeyi geziyor.

#slovakya
#soğuk hava
#sıcaklık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Erzurum kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Aziziye, Yakutiye, Palandöken, Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, Olur, Oltu, Pasinler, Uzundere kura çekilişine katılacaklar başvurusu reddedilenlerin isimleri