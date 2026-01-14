Slovakya'da soğuk hava alarmı: Sıcaklıkların -15 ila -20 dereceye kadar düşmesi bekleniyor

Slovakya genelinde etkisini artıran olağan dışı soğuk hava ve yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor
Ülke genelinde hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde gece saatlerinde eksi 15 derecenin altına düşmesi beklenirken, dondurucu soğuklar ve kar yağışı nedeniyle yetkililer don ve buzlanmaya karşı uyarılarda bulunuyor.
Telgart bölgesinde turistler, sıfırın altına düşen hava sıcaklıklarına rağmen ülkenin en ünlü demiryolu köprülerinden biri olan Chmarossky Viyadüğü’nün altından yürüyerek bölgeyi geziyor.