Srebrenitsa'daki Potoçari Anıt Mezarlığı anma ve cenaze törenlerinin ardından sessizliğe büründü

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Sırplar tarafından yapılan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın 29'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen anma ve cenaze törenlerinin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sessizlik hakim oldu.

1 / 7 Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Sırplar tarafından yapılan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın 29'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen anma ve cenaze törenlerinin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sessizlik hakim oldu.

2 / 7 Soykırımın 29'uncu yılında düzenlenen toplu cenaze törenine katılmak üzere sabah erken saatlerden itibaren anıt mezarlığa gelen kurban yakınlarının dağılmasıyla soykırımda öldürülenlerin defnedildiği mezarlıktaki kalabalık, yerini sessizliğe bıraktı.

3 / 7 Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'in kıldırdığı cenaze namazının ardından kimlik tespiti yapılan 14 soykırım kurbanı, Potoçari Anıt Mezarlığı'na toprağa verildi.

4 / 7 Bugün toprağa verilenlerin isimleri şöyle:

"Beriz Mujic, Hamed Salic, Hasib ve Camil Efendic kardeşler, Mehmed Krdzic, Sabrija Omic, Musan Siljkovic, Sakib Harbas, Ahmet Jasarevic, Nevres Salihovic, İbrahim Salkic, Midhat Basic, Hajdin Mustafic, Latif Mandzic."

5 / 7 Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 765'e yükseldi.



6 / 7 Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.



