Suriye'de Esed rejiminin devrilmesiyle araç fiyatlarında düşüş yaşandı: 'Önceki fiyata göre şimdi 10 araba alırsın'

Suriyeli Hişam Esedad ise, "Rejim devrildikten sonra araç fiyatları daha iyi durumda. Mesela bu araba 40 bin dolardı, şu an 6 bin ile 10 bin dolar arasında. Arabanın temizliğine göre fiyatı değişiyor. KIA marka Rio model araç önceden 15 bin dolardı, şu an 4 bin ile 6 bin dolar arasında. Şu an araç satışı daha iyi durumda" dedi.