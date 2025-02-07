Suriyeli öğretmenden meslektaşlarına çağrı: Çocuklarımızın eğitimi için ülkenize dönün

'VATANIMIZDA YAŞAYACAĞIZ'

Cilvegözü'nden ülkesine dönenlerden Salah Mahmud ise İstanbul'da konfeksiyon işinde çalıştığını belirterek, "Şimdi ülkemize gidiyoruz. Herkesin Suriye'ye dönmesini istiyorum. Çünkü Suriye bundan sonra daha güzel olacak ve biz de vatanımızda yaşayacağız. Allah'a şükürler olsun. Herkes dönerse Suriye'nin kalkınması da o kadar hızlı ve kolay olur" dedi.