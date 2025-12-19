Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Suriye’nin Kuneytra ilinde İsrail’in ihlalleri protesto edildi

Suriye’nin Kuneytra ilinde İsrail’in ihlalleri protesto edildi

17:1619/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber

Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ilinde onlarca kişi İsrail karşıtı gösteri düzenledi. İsrail ordusunun ihlallerini protesto etmek amacıyla toplanan onlarca kişi Kuneytra şehir merkezinde bir araya geldi. Protestocular, ellerinde "Siyonist oluşumla normalleşmeye hayır", "Kuneytra’dan Gazze’ye, tek kan", "Golan bizimdir", "Kuneytra Suriye toprağıdır, onu bırakmayacağız" yazılı dövizler taşıdı.

#Suriye
#Kuneytra
#Protesto
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak, ne zaman Meclis'e gelecek?