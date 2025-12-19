Suriye’nin Kuneytra ilinde İsrail’in ihlalleri protesto edildi

Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ilinde onlarca kişi İsrail karşıtı gösteri düzenledi. İsrail ordusunun ihlallerini protesto etmek amacıyla toplanan onlarca kişi Kuneytra şehir merkezinde bir araya geldi. Protestocular, ellerinde "Siyonist oluşumla normalleşmeye hayır", "Kuneytra’dan Gazze’ye, tek kan", "Golan bizimdir", "Kuneytra Suriye toprağıdır, onu bırakmayacağız" yazılı dövizler taşıdı.
1/17
2/17
3/17
4/17
5/17
6/17
7/17
8/17
9/17
10/17
11/17
12/17
13/17
14/17
15/17
16/17
17/17
#Suriye
#Kuneytra
#Protesto