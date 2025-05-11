Türkiye'nin 2100 yılındaki nüfusu açıklandı: Bakın 75 yıl sonra dünyada kaç Türk olacak?

Küresel nüfus artış hızı yavaşlamasına rağmen, dünya 8 milyar sınırını çoktan aştı. Birleşmiş Milletler projeksiyonlarına göre 2100'de dünya nüfusu rekor seviyelere ulaşacak. Peki, hangi ülkeler en kalabalık olacak, 2100 yılında Türkiye'nin nüfusu kaç olacak? İşte ülkeler ve 2100 yılındaki nüfus oranları...

1 /16 Dünya nüfusu, yüzyıllardır süren artışın ardından 8 milyarı aşarken, 2100 yılına dair öngörüler küresel demografik dengelerin büyük değişimler yaşayacağını gösteriyor.

2 /16 Peki, gelecekte hangi ülkeler en kalabalık olacak, Türkiye'nin nüfusu nasıl bir seyir izleyecek?

3 /16 KOLOMBİYA

Mevcut Nüfus: 51,87 milyon 2100 yılında 45,9 milyon

Bu düşüş, doğurganlık oranlarındaki azalma, yaşlanan nüfus ve göç gibi demografik faktörlere bağlanmaktadır

4 /16 ARJANTİN

Mevcut Nüfus: 14 milyon 2100 yılında 47.6 milyon

5 /16 SUUDİ ARABİSTAN

Mevcut Nüfus: 37.5 milyon 2100 yılında: 50.4 milyon

6 /16 ÖZBEKİSTAN

Mevcut Nüfus: 36.7 milyon 2100 yılında: 50.8 milyon



7 /16 MYANMAR

Mevcut Nüfus: 55 milyon 2100 yılında: 52.5 Milyon

Bu düşüş, doğurganlık oranlarındaki azalma, yaşlanan nüfus ve göç gibi demografik faktörlere bağlanmaktadır

8 /16 KANADA

Mevcut Nüfus: 39.1 milyon 2100 yılında 53.8 milyon



9 /16 FRANSA

Mevcut Nüfus: 68.4 milyon 2100 yılında 60.9 milyon

Bu düşüş, doğurganlık oranlarındaki azalma, yaşlanan nüfus ve göç gibi demografik faktörlere bağlanmaktadır

10 /16 ALMANYA

Mevcut Nüfus: 83.4 milyon 2100 yılında 68.9 milyon

Bu düşüş, doğurganlık oranlarındaki azalma, yaşlanan nüfus ve göç gibi demografik faktörlere bağlanmaktadır

11 /16 BİRLEŞİK KRALLIK

Mevcut Nüfus: 67.9 milyon 2100 yılında 70.5 milyon

12 /16 JAPONYA

Mevcut Nüfus: 122.5 milyon 2100 yılında 73 milyon

Bu düşüş, doğurganlık oranlarındaki azalma, yaşlanan nüfus ve göç gibi demografik faktörlere bağlanmaktadır

13 /16 AFGANİSTAN

Mevcut Nüfus: 44.5 milyon 2100yılında 110.7 milyon

14 /16 RUSYA

Mevcut Nüfus: 146 milyon 2100 yılında 112 milyon

﻿Bu düşüş, doğurganlık oranlarındaki azalma, yaşlanan nüfus ve göç gibi demografik faktörlere bağlanmaktadır

15 /16 ABD

Mevcut Nüfus: 336 milyon 2100 yılında 393 Milyon