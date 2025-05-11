Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Türkiye'nin 2100 yılındaki nüfusu açıklandı: Bakın 75 yıl sonra dünyada kaç Türk olacak?

Türkiye'nin 2100 yılındaki nüfusu açıklandı: Bakın 75 yıl sonra dünyada kaç Türk olacak?

11:5611/05/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber

Küresel nüfus artış hızı yavaşlamasına rağmen, dünya 8 milyar sınırını çoktan aştı. Birleşmiş Milletler projeksiyonlarına göre 2100'de dünya nüfusu rekor seviyelere ulaşacak. Peki, hangi ülkeler en kalabalık olacak, 2100 yılında Türkiye'nin nüfusu kaç olacak? İşte ülkeler ve 2100 yılındaki nüfus oranları...

Dünya nüfusu, yüzyıllardır süren artışın ardından 8 milyarı aşarken, 2100 yılına dair öngörüler küresel demografik dengelerin büyük değişimler yaşayacağını gösteriyor.

Peki, gelecekte hangi ülkeler en kalabalık olacak, Türkiye'nin nüfusu nasıl bir seyir izleyecek?

KOLOMBİYA


Mevcut Nüfus: 51,87 milyon

2100 yılında 45,9 milyon


Bu düşüş, doğurganlık oranlarındaki azalma, yaşlanan nüfus ve göç gibi demografik faktörlere bağlanmaktadır

ARJANTİN


Mevcut Nüfus: 14 milyon

2100 yılında 47.6 milyon

SUUDİ ARABİSTAN


Mevcut Nüfus: 37.5 milyon

2100 yılında: 50.4 milyon

ÖZBEKİSTAN


Mevcut Nüfus: 36.7 milyon

2100 yılında: 50.8 milyon


MYANMAR


Mevcut Nüfus: 55 milyon

2100 yılında: 52.5 Milyon


Bu düşüş, doğurganlık oranlarındaki azalma, yaşlanan nüfus ve göç gibi demografik faktörlere bağlanmaktadır

KANADA


Mevcut Nüfus: 39.1 milyon

2100 yılında 53.8 milyon


FRANSA


Mevcut Nüfus: 68.4 milyon

2100 yılında 60.9 milyon


Bu düşüş, doğurganlık oranlarındaki azalma, yaşlanan nüfus ve göç gibi demografik faktörlere bağlanmaktadır

ALMANYA


Mevcut Nüfus: 83.4 milyon

2100 yılında 68.9 milyon 


Bu düşüş, doğurganlık oranlarındaki azalma, yaşlanan nüfus ve göç gibi demografik faktörlere bağlanmaktadır

BİRLEŞİK KRALLIK


Mevcut Nüfus: 67.9 milyon

2100 yılında 70.5 milyon

JAPONYA


Mevcut Nüfus: 122.5 milyon

2100 yılında 73 milyon


Bu düşüş, doğurganlık oranlarındaki azalma, yaşlanan nüfus ve göç gibi demografik faktörlere bağlanmaktadır

AFGANİSTAN


Mevcut Nüfus: 44.5 milyon

2100yılında 110.7 milyon

RUSYA


Mevcut Nüfus: 146 milyon

2100 yılında 112 milyon 


﻿Bu düşüş, doğurganlık oranlarındaki azalma, yaşlanan nüfus ve göç gibi demografik faktörlere bağlanmaktadır

ABD


Mevcut Nüfus: 336 milyon

2100 yılında  393 Milyon

TÜRKİYE


Mevcut Nüfus: 85.3 milyon

2100 yılında 82 milyon 



1927 yılından bu yana Türkiye'nin nüfusu altı kattan fazla artmış, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından hızlı bir büyüme gerçekleşmiştir. Ancak azalan doğum oranları nedeniyle büyüme yavaşlamıştır. Şu anda nüfusun yaklaşık yarısı 30 yaşın altındadır. Nüfusun 2050 yılında 95 milyona ulaşacağı ve 2100 yılında 82 milyona düşeceği tahmin edilmektedir.

#Türkiye
#nüfus
#Rusya
#Almanya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni haftada Meclis’in gündeminde neler var? TBMM’de yoğun mesai…