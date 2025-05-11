Türkiye'nin 2100 yılındaki nüfusu açıklandı: Bakın 75 yıl sonra dünyada kaç Türk olacak?

Küresel nüfus artış hızı yavaşlamasına rağmen, dünya 8 milyar sınırını çoktan aştı. Birleşmiş Milletler projeksiyonlarına göre 2100'de dünya nüfusu rekor seviyelere ulaşacak. Peki, hangi ülkeler en kalabalık olacak, 2100 yılında Türkiye'nin nüfusu kaç olacak? İşte ülkeler ve 2100 yılındaki nüfus oranları...
Dünya nüfusu, yüzyıllardır süren artışın ardından 8 milyarı aşarken, 2100 yılına dair öngörüler küresel demografik dengelerin büyük değişimler yaşayacağını gösteriyor.
Peki, gelecekte hangi ülkeler en kalabalık olacak, Türkiye'nin nüfusu nasıl bir seyir izleyecek?
KOLOMBİYA
Mevcut Nüfus: 51,87 milyon
2100 yılında 45,9 milyon
Bu düşüş, doğurganlık oranlarındaki azalma, yaşlanan nüfus ve göç gibi demografik faktörlere bağlanmaktadır
ARJANTİN
Mevcut Nüfus: 14 milyon
2100 yılında 47.6 milyon
SUUDİ ARABİSTAN
Mevcut Nüfus: 37.5 milyon
2100 yılında: 50.4 milyon
ÖZBEKİSTAN
Mevcut Nüfus: 36.7 milyon
2100 yılında: 50.8 milyon
MYANMAR
Mevcut Nüfus: 55 milyon
2100 yılında: 52.5 Milyon
Bu düşüş, doğurganlık oranlarındaki azalma, yaşlanan nüfus ve göç gibi demografik faktörlere bağlanmaktadır
KANADA
Mevcut Nüfus: 39.1 milyon
2100 yılında 53.8 milyon
FRANSA
Mevcut Nüfus: 68.4 milyon
2100 yılında 60.9 milyon
Bu düşüş, doğurganlık oranlarındaki azalma, yaşlanan nüfus ve göç gibi demografik faktörlere bağlanmaktadır
ALMANYA
Mevcut Nüfus: 83.4 milyon
2100 yılında 68.9 milyon
Bu düşüş, doğurganlık oranlarındaki azalma, yaşlanan nüfus ve göç gibi demografik faktörlere bağlanmaktadır
BİRLEŞİK KRALLIK
Mevcut Nüfus: 67.9 milyon
2100 yılında 70.5 milyon
JAPONYA
Mevcut Nüfus: 122.5 milyon
2100 yılında 73 milyon
Bu düşüş, doğurganlık oranlarındaki azalma, yaşlanan nüfus ve göç gibi demografik faktörlere bağlanmaktadır
AFGANİSTAN
Mevcut Nüfus: 44.5 milyon
2100yılında 110.7 milyon
RUSYA
Mevcut Nüfus: 146 milyon
2100 yılında 112 milyon
Bu düşüş, doğurganlık oranlarındaki azalma, yaşlanan nüfus ve göç gibi demografik faktörlere bağlanmaktadır
ABD
Mevcut Nüfus: 336 milyon
2100 yılında 393 Milyon
TÜRKİYE
Mevcut Nüfus: 85.3 milyon
2100 yılında 82 milyon
1927 yılından bu yana Türkiye'nin nüfusu altı kattan fazla artmış, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından hızlı bir büyüme gerçekleşmiştir. Ancak azalan doğum oranları nedeniyle büyüme yavaşlamıştır. Şu anda nüfusun yaklaşık yarısı 30 yaşın altındadır. Nüfusun 2050 yılında 95 milyona ulaşacağı ve 2100 yılında 82 milyona düşeceği tahmin edilmektedir.