Yerin altından adeta servet fışkırdı: Çin’de trilyonluk keşif

Çin’in Hunan Eyaleti’nde süren jeolojik araştırmalar, küresel gündemi sarsan büyük bir keşfi ortaya çıkardı. Yerin derinliklerinde, tahminen bin tonun üzerinde altın barındıran ve değeri trilyonlarca lirayı bulan dev bir yeraltı rezervi bulundu.
Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu’na bağlı ekipler, Wangu altın sahasında gerçekleştirdikleri uzun soluklu çalışmalar sonucunda dikkat çekici bulgulara ulaştı.
On binlerce metreyi bulan sondajlar ve gelişmiş 3 boyutlu modelleme teknikleriyle yapılan incelemelerde, potansiyel altın miktarının bin tonun üzerinde olabileceği değerlendirildi.
Keşfin parasal karşılığının yaklaşık 600 milyar yuan yani 3,7 trilyon TL seviyesinde olduğu ifade edildi.
Yetkililer, söz konusu altın miktarının şu aşamada tahmini olduğunu özellikle belirtti. Jeologlar, ek sondajlar ve detaylı testler yapılmadan net rakamlar açıklamanın mümkün olmadığını dile getirdi.
Mevcut verilere göre 2 bin metre derinlikte 40’tan fazla altın damarı tespit edilirken, mineralleşmenin 3 bin metreye kadar uzanabileceği öngörülüyor.
Tek örnekte çarpıcı sonuç
Saha çalışmalarında incelenen bazı kaya örneklerinde gözle görülebilir altın izlerine rastlandı. Uzmanlar, tek bir kesitte ton başına 138 gram gibi oldukça yüksek bir altın tenörü ölçüldüğünü açıkladı.
Ancak bu tür lokal yüksek değerlerin, yatağın tamamının ekonomik olarak işletilebilir olduğu anlamına gelmediği vurgulandı.
'Derinlik maliyeti katlıyor'
Jeoloji uzmanları, bir madenin işletilebilirliğinde ortalama tenörün yanı sıra damarların kalınlığı ve sürekliliğinin belirleyici olduğunu ifade etti. Derinlik arttıkça ısı, su basıncı, havalandırma ve çıkarma maliyetlerinin ciddi ölçüde yükseldiğine dikkat çekildi.
Wangu altın sahasının yer aldığı bölge, zaten uzun süredir altın potansiyeliyle biliniyor. Bilimsel verilere göre kuzeydoğu Hunan, Çin’in en önemli altın kuşaklarından biri olarak kabul ediliyor. Bu son keşiften önce dahi bölgedeki toplam altın kaynaklarının 315 tonun üzerinde olduğu biliniyordu.