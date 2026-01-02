Yerin altından adeta servet fışkırdı: Çin’de trilyonluk keşif

Wangu altın sahasının yer aldığı bölge, zaten uzun süredir altın potansiyeliyle biliniyor. Bilimsel verilere göre kuzeydoğu Hunan, Çin’in en önemli altın kuşaklarından biri olarak kabul ediliyor. Bu son keşiften önce dahi bölgedeki toplam altın kaynaklarının 315 tonun üzerinde olduğu biliniyordu.