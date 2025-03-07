Yıkımların arasında toplu iftar: Gazze'de enkaz arasında toplu iftar programı düzenlendi

“SAVAŞ ATMOSFERİNDEN ÇIKARMAK İÇİN DÜZENLİYORUZ”

Sivil toplum kuruluşunda görevli olan Shahada Suleiman, "Bu mübarek ayın altıncı gününde, Mısır’ın desteğiyle yaklaşık 2 bin kişiyi hedefleyen en büyük toplu iftarı düzenliyoruz. Bu etkinliği, kıtlık günlerine tanıklık eden insanları yaşadıkları savaş ve üzüntü atmosferinden çıkarmak için düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.