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Yıkımların arasında toplu iftar: Gazze'de enkaz arasında toplu iftar programı düzenlendi

Yıkımların arasında toplu iftar: Gazze'de enkaz arasında toplu iftar programı düzenlendi

12:477/03/2025, Cuma
G: 7/03/2025, Cuma
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<p>Gazzeliler, Ramazan ayını enkaz yığınları arasında geçiriyor. Filistinliler, Gazze Şeridi’nde enkazların arasına kurdukları iftar sofraları ile toplu şekilde oruçlarını açtılar.</p>
Gazzeliler, Ramazan ayını enkaz yığınları arasında geçiriyor. Filistinliler, Gazze Şeridi’nde enkazların arasına kurdukları iftar sofraları ile toplu şekilde oruçlarını açtılar.

Gazze'de, enkazlar arasında Filistinliler için toplu iftar programı düzenlendi. Bölge, İsrail saldırıları nedeniyle büyük bir tahribata uğramış olsa da Gazzeliler, sokakta kurulan uzun iftar sofrasında oruçlarını açtı.

"Mısırlı Eller" Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Gazze Şeridi'nin merkezine bağlı El-Ayun bölgesinde, El-Rantisi Hastanesi'nin arkasında bulunan açık alanda toplu iftar programı düzenledi.

“SAVAŞ ATMOSFERİNDEN ÇIKARMAK İÇİN DÜZENLİYORUZ”

Sivil toplum kuruluşunda görevli olan Shahada Suleiman, "Bu mübarek ayın altıncı gününde, Mısır’ın desteğiyle yaklaşık 2 bin kişiyi hedefleyen en büyük toplu iftarı düzenliyoruz. Bu etkinliği, kıtlık günlerine tanıklık eden insanları yaşadıkları savaş ve üzüntü atmosferinden çıkarmak için düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

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