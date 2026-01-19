20 finans devinin altın tahminleri ortaya çıktı: 2026'da düşecek mi yükselecek mi? Ezber bozan rapor

Altın, rekor üstüne rekor kırarak yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ancak asıl büyük hareket 2026'da mı gelecek? Küresel piyasaların yönünü belirleyen 20 dev kurumun tahminleri masaya yatırıldı. Beklentilerde "düşüş" diyenler azınlıkta kalırken, bazı bankalar ons altın için telaffuz edilmesi zor rakamları şimdiden raporlarına ekledi. İşte jeopolitik risklerin ve Fed kararlarının gölgesinde şekillenen 2026 altın senaryosu...
Altın fiyatlarında yaşanan rekor serileri piyasaların odağını 2026 yılına çevirdi. 20 küresel finans devini kapsayan rapor, ons altındaki yükseliş trendinin önümüzdeki yılın ilk üç çeyreğinde de korunacağına işaret ediyor.
ZİRVEYE OYNAYANLAR
Yükseliş senaryosuna en güçlü desteği veren kurumların başında JPMorgan geliyor. Banka, istikrarlı bir artışla yılın ilk çeyreğinde 4.440 dolar, ikinci çeyrekte 4.655 dolar ve üçüncü çeyrekte 4.860 dolar seviyesini hedefliyor.
Benzer bir iyimserlik ANZ cephesinde de hakim; banka ikinci çeyrekte 4.800 doları göreceğimizi, ancak üçüncü çeyrekte 4.600 dolara gevşeyeceğimizi öngörüyor. Bank of America ise üçüncü çeyrek için 4.750 dolarlık iddialı bir hedef koydu.
Morgan Stanley 4.700 dolar, Goldman Sachs 4.630 dolar, Standard Chartered ve LBBW ise 4.600 dolarlık üçüncü çeyrek tahminleriyle bu "yüksek beklenti" grubunu tamamlıyor.
DENGELİ VE YATAY SEYİR BEKLEYENLER: 4.300 - 4.500 DOLAR BANDI
Birçok kurum ise 2026'da sert yükselişler yerine daha sakin ve yatay bir seyir bekliyor. UBS Group, yılın ilk üç çeyreği boyunca fiyatın 4.500 dolarda sabit kalacağını tahmin ediyor.
TradingEconomics modelleri yıl genelinde kademeli bir artışla 4.569 doları işaret ederken, Market Risk Advisory ve Julius Baer üçüncü çeyrekte 4.500 dolar seviyesinde buluşuyor. MPS Capital Services ise yıla 4.000 dolarla başlayıp üçüncü çeyrekte 4.500 dolara ulaşan bir toparlanma öngörüyor.
Bu gruptaki diğer kurumlar olan Westpac (4.470 dolar), BNP Paribas (4.455 dolar), Commerzbank (4.400 dolar) ve ING (4.350 dolar), fiyatların 4.500 doların hemen altında dengeleneceği görüşünde.
DÜŞÜŞ ÖNGÖRENLER: 4.000 DOLAR ALTI RİSKLER
Piyasanın genelinin aksine, bazı kurumlar risklerin azalmasıyla birlikte güvenli liman talebinin zayıflayacağını düşünüyor. Macquarie Group ve Wells Fargo, yılın ilerleyen aylarında fiyatların gerileyeceğini tahmin ederek, üçüncü çeyrek için sırasıyla 4.200 ve 4.150 dolar seviyelerini işaret ediyor.
En karamsar senaryolar ise Intesa Sanpaolo ve Citigroup'tan geldi. Intesa Sanpaolo, fiyatların kademeli olarak düşerek üçüncü çeyrekte 3.930 dolara ineceğini belirtirken; Citigroup, yılın ikinci yarısında çok daha sert bir düşüş bekliyor ve üçüncü çeyrek hedefini listenin en düşüğü olan 3.800 dolar olarak belirliyor.