20 finans devinin altın tahminleri ortaya çıktı: 2026'da düşecek mi yükselecek mi? Ezber bozan rapor

Morgan Stanley 4.700 dolar, Goldman Sachs 4.630 dolar, Standard Chartered ve LBBW ise 4.600 dolarlık üçüncü çeyrek tahminleriyle bu "yüksek beklenti" grubunu tamamlıyor.





DENGELİ VE YATAY SEYİR BEKLEYENLER: 4.300 - 4.500 DOLAR BANDI





Birçok kurum ise 2026'da sert yükselişler yerine daha sakin ve yatay bir seyir bekliyor. UBS Group, yılın ilk üç çeyreği boyunca fiyatın 4.500 dolarda sabit kalacağını tahmin ediyor.