5 milyon kamu çalışanını ilgilendiriyor: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Hibrit ve evden çalışma modelinin ayrıntıları

Kamuda esnek çalışma modellerinin uygulanmasına yönelik mevzuat çalışmaları tamamlanması için hazırlıklar başladı. AA muhabirinin, 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, haziran 2025 itibarıyla kamuda 5 milyon 289 bin 449 kişi istihdam ediliyor. Bunların 3 milyon 474 bin 548'i kadrolu, 438 bini 618'i sözleşmeli ve 1 milyon 225 bin 772'si ise işçi statüsünde çalışıyor.