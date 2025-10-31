Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
5 milyon kamu çalışanını ilgilendiriyor: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Hibrit ve evden çalışma modelinin ayrıntıları

5 milyon kamu çalışanını ilgilendiriyor: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Hibrit ve evden çalışma modelinin ayrıntıları

19:1531/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kamuda çalışma sistemi değişiyor. 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, kamuda çalışma hayatında yeni bir dönemin başladığını işaret ediyor. Programa göre, kamu kurumlarında esnek çalışma modellerinin uygulanmasına yönelik mevzuat hazırlıkları hız kazandı. Hibrit, evden çalışma ve kısa çalışma gibi esnek modellerin kamu personeli sistemiyle uyumlu hale getirilmesi planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında, 5 milyonu aşkın kamu çalışanı için daha esnek, verimliliği artıran ve dijitalleşmeyle uyumlu bir istihdam yapısı hedefleniyor.

Kamuda esnek çalışma modellerinin uygulanmasına yönelik mevzuat çalışmaları tamamlanması için hazırlıklar başladı. AA muhabirinin, 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, haziran 2025 itibarıyla kamuda 5 milyon 289 bin 449 kişi istihdam ediliyor. Bunların 3 milyon 474 bin 548'i kadrolu, 438 bini 618'i sözleşmeli ve 1 milyon 225 bin 772'si ise işçi statüsünde çalışıyor.

Programda, kamu personelinin verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılarak iyi uygulamalar yaygınlaştırılması hedefleniyor.


Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin sorumluluğunda, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğinde kamuda esnek çalışma modellerinin uygulanmasına yönelik mevzuat çalışmaları yapılacak.


Görevde yükselmede uygulanan seçme yöntemleri liyakat esaslı teknikler gözetilerek geliştirilecek. İşin gereği göz önüne alınarak yazılı ve sözlü sınavların ağırlığı gözden geçirilecek.

Sosyal güvenliğin esnek çalışma modelleriyle uyumu artırılacak

Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları değişen işgücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma modellerine uyumlu hale getirilecek.


Öte yandan, dijitalleşmeyle geleneksel işyeri kavramının dışında ortaya çıkan yeni çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemiyle uyumlaştırılması için teknik ve hukuki altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Sosyal güvenlik uygulamalarının başta kısmi süreli çalışma olmak üzere esnek çalışma modelleri ile uyumuna ilişkin adımlar atılacak. Bu kapsamda, kısa çalışma, evden çalışma, hibrit çalışma gibi esnek çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemine uyumunu artırmak üzere çalışmalar yürütülecek.

Kamuda etkin politikalar için KPBS hayata geçirilecek


Kamuda insan kaynakları yönetiminde etkin politikaların oluşturulması ve geliştirilmesine katkı sağlamak üzere kamu personelinin güncel istihdam verilerinin merkezi bir sistemden erişilebilir hale getirilmesine yönelik altyapı ve standartlaştırma

çalışmaları Kamu Personeli Bilgi Sistemi (KPBS) kapsamında sürüyor.

KPBS'ye yönelik çalışmalar ile ilgili kamu personelinin insan kaynakları politika süreçlerini etkileyecek nitelikteki durum ve hareket bilgilerinin aşamalı olarak sisteme aktarılması ve bu verilerin karar destek sistemi işlevini yerine getirecek şekilde raporlanabilmesi hedefleniyor.

#kamuda esnek çalıșma
#hibrit çalıșma
#evden çalıșma
#cumhurbaşkanlığı yıllık programı
#kamu personeli sistemi
#2026 yıllık program
#kamu kurumları
#çalıșma modelleri
#Kamuda esnek çalışma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul’da oturan biri ikametgahı memleketindeyse TOKİ’ye nereden başvurabilir?