54 bin 167 TL taksitle TOGG alınacak: 900 bin lira faizsiz kredi imkanlı Haziran kampanyasında son viraj

Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, haziran ayına özel finansman kampanyasında sona yaklaşırken, bireysel ve kurumsal müşterilere sunduğu avantajlı kredi seçenekleriyle yeniden gündemde. Sıfır faizli kredi imkânları ve yüksek oranlı finansman destekleriyle dikkat çeken kampanya, T10X ve T10F modellerine olan ilgiyi artırırken, güncel fiyat listeleri de kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.
Togg’un haziran ayına özel başlattığı finansman kampanyasında son günlere girildi. Yerli otomobil markası, bireysel kullanıcılar için faizsiz kredi seçenekleri sunarken, kurumsal müşterilere yönelik yüzde 100’e varan finansman desteğiyle dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında T10X ve T10F modellerine ilişkin güncel fiyatlar da yeniden gündemin üst sıralarına çıktı.
Haziran kampanyası kapsamında T10F V2 modelini tercih eden bireysel müşterilere 900 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Bu finansman seçeneğini kullanan müşteriler, yaklaşık 75 bin TL aylık taksitle araç sahibi olabiliyor.
T10X İçin de Sıfır Faiz Kampanyası
T10X V2 modeli için de faizsiz kredi desteği devam ediyor. Bu modelde 650 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kullanılabiliyor. Aylık ödeme tutarı ise yaklaşık 54 bin 167 TL olarak hesaplanıyor.
Kurumsal Müşterilere Yüzde 100 Finansman
Togg, şirketlere yönelik finansman desteğini de sürdürüyor.
T10F V2, T10X V2, T10F V2 4More ve T10X V2 4More modellerinde 5 adet ve üzeri alımlarda aracın tamamı için kredi desteği sağlanıyor. Bu uygulamayla kurumsal müşteriler, yüksek peşinat ödemeden filo yatırımlarını gerçekleştirebiliyor.
Haziran 2026 Güncel Togg T10X Fiyatları
Haziran ayı itibarıyla T10X modellerinin tavsiye edilen satış fiyatları şu şekilde açıklandı:
*T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.869.048 TL
*T10X V1 RWD Uzun Menzil: 2.179.668 TL
*T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL
*T10X V2 4More Obsidiyen: 3.218.057 TL
Sedan gövde tipine sahip T10F modellerinin güncel fiyatları ise şöyle:
*T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.884.980 TL
*T10F V1 RWD Uzun Menzil: 2.195.600 TL
*T10F V2 RWD Uzun Menzil: 2.370.930 TL
*T10F V2 4More: 3.217.857 TL
Finansman Seçenekleri Dikkat Çekiyor
Haziran kampanyasında bireysel müşterilere sunulan sıfır faizli kredi imkanları öne çıkarken, kurumsal müşteriler ise belirlenen şartları sağlamaları halinde yüzde 100 finansman desteğinden yararlanabiliyor.