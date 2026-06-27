54 bin 167 TL taksitle TOGG alınacak: 900 bin lira faizsiz kredi imkanlı Haziran kampanyasında son viraj

T10X İçin de Sıfır Faiz Kampanyası

T10X V2 modeli için de faizsiz kredi desteği devam ediyor. Bu modelde 650 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kullanılabiliyor. Aylık ödeme tutarı ise yaklaşık 54 bin 167 TL olarak hesaplanıyor.