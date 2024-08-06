Altının ons fiyatı ise dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 1,32 altında 2 bin 410 dolardan tamamlamasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,30 azalışla 2 bin 402 dolar seviyesinde bulunuyor.