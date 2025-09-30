81 ilde 500 bin sosyal konut projesi için şartlar belli oldu! Kimler yararlanacak, başvurular nereden yapılacak? İşte ödeme ve taksit detayları

3 çocuklu ailelere öncelik verilecek





Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu bilgileri vermişti:





“Önümüzdeki ay sayın Cumhurbaşkanımız 81 ilde hayata geçirilecek sosyal konut kampanyasının detaylarını paylaşıyor olacak. Burada deprem bölgesine bir müjde vermek istiyorum. Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut kapsamında konutlarımızı yapacağız. Evi olmayan, dar gelirli, emekli vatandaşlarımız, gençlerimiz, şehit gazi yakınlarımız için sosyal konut kampanyasını başlatıyor olacağız. Deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız. Gençlerimize en az 3 çocuğu olan ailelerimize avantajlar sağlayacağız."







