81 ilde 500 bin sosyal konut projesi için şartlar belli oldu! Kimler yararlanacak, başvurular nereden yapılacak? İşte ödeme ve taksit detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 81 ilde 500 bin sosyal konut projesi için düğmeye bastı. Sosyal konut başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Gençlere, emeklilere, şehit-gazi yakınlarına ve 3 çocuklu ailelere öncelik tanınacak. Peki sosyal konut başvuru şartları neler, taksit ve ödeme planı nasıl olacak? İşte tüm detaylar…
81 ilde sosyal konut bekleyen milyonlarca kişiye müjde geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 81 ilde 500 bin sosyal konut projesinin başlatıldığını duyurdu.
Projede kiralık sosyal konut uygulaması ilk kez hayata geçirilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak, hak sahipleri kura sistemiyle belirlenecek. Dar gelirli vatandaşlara, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuklu ailelere ve şehit-gazi yakınlarına öncelik verilecek.
Kimler başvurabilecek?
Evi olmayan dar gelirli vatandaşlar
Emekliler
Gençler
En az 3 çocuklu aileler
Şehit ve gazi yakınları
Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan vatandaşlar
3 çocuklu ailelere öncelik verilecek
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu bilgileri vermişti:
“Önümüzdeki ay sayın Cumhurbaşkanımız 81 ilde hayata geçirilecek sosyal konut kampanyasının detaylarını paylaşıyor olacak. Burada deprem bölgesine bir müjde vermek istiyorum. Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut kapsamında konutlarımızı yapacağız. Evi olmayan, dar gelirli, emekli vatandaşlarımız, gençlerimiz, şehit gazi yakınlarımız için sosyal konut kampanyasını başlatıyor olacağız. Deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız. Gençlerimize en az 3 çocuğu olan ailelerimize avantajlar sağlayacağız."
Kaç konut yapılacak?
Projeyle birlikte 81 ilde toplam 500 bin konut inşa edilecek. Konutların büyük bölümü 2+1, bir kısmı ise 3+1 dairelerden oluşacak.
Taksit ve ödeme şartları neler?
Yüzde 10 peşinat
240 aya (20 yıl) kadar vade
Metrekare fiyatları ve taksitler maliyet artışlarına göre güncellenecek.
Başvurular nereden, nasıl yapılacak?
Başvurular e-Devlet üzerinden açılacak sistem üzerinden alınacak.
Daha önceki projelerde olduğu gibi sembolik bir başvuru bedeli ödenecek.
Başvuru yapanlar kura sistemi ile belirlenecek.
Hangi bankaya peşinat yatırılacağı ve diğer teknik detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.
İstanbul için özel kiralık sosyal konut projesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da ayrı bir proje yürütüleceğini duyurdu: Anadolu ve Avrupa yakasında kiralık sosyal konutlar yapılacak. Bu sayede hem kentsel dönüşüm desteklenecek hem de kira fiyatlarının dengelenmesi sağlanacak.