Sizin için özel bir hafta ve altın tarafında düşüş bekleyenler bir kez daha düşünmeli. Altın bundan sonraki süreçte yeni rekorları test edecek ve yılın ikinci yarısında yani Temmuz ayı itibarıyla yıl sonuna kadar gram altında 3500 liraya kadar yükseliş gösterecek."







