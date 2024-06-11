Yarınki Fed faiz kararı sonrası altın nasıl etkilenir? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çarşamba günü yapılacak açıklama ile emtia piyasalarında önemli değişimlerin yaşanacağını duyurdu. İslam Memiş, son değerlendirmelerinde ons altın ve gram altının zirveye ulaşacağı tarihler hakkında bilgi verdi ve yatırımcıları bu dönemlere karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 11 Haziran altın fiyatları...
Geçtiğimiz aylarda jeopolitik riskler nedeniyle ani düşüş ve çıkışlar yaşayan altın fiyatları, bir süredir dar bir bant aralığında gelgit hareketleri sergiliyor.
Ons altın 2300 dolar psikolojik desteği civarında fiyatlanırken, altın gram fiyatı 2400 TL'yi gördü.
Piyasalardaki hareketlilik sonrası yatırım uzmanı İslam Memiş'ten kritik bir uyarı geldi.
Memiş, geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından verilen faiz indirim kararının tarihi bir yükselişin başlangıcı olacağını belirtirken, çarşamba günü yapılacak açıklamanın altın fiyatları için bir kırılma noktası olacağını söyledi.
Memiş, bu konuya ilişkin yaptığı uyarılarda altın fiyatlarının dip seviyesine yaklaştığını belirterek, Temmuz ayı itibarıyla altında çok önemli yükselişlerin yaşanacağını belirtti.
'Alım fırsatınız olmayacak'
İslam Memiş'in değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı:
"Bu haftanın özelinde 2400-2450 lira aralığını takip edeceğiz. 2400’ün altına sarkış yaşanırsa ons altında, gram altında da 2380 lira test edilebilir. Artık bayram öncesi son haftaya girildi. 9 günlük resmi tatil gelecek ve artık çok da alım fırsatınız olmayacak.
Sizin için özel bir hafta ve altın tarafında düşüş bekleyenler bir kez daha düşünmeli. Altın bundan sonraki süreçte yeni rekorları test edecek ve yılın ikinci yarısında yani Temmuz ayı itibarıyla yıl sonuna kadar gram altında 3500 liraya kadar yükseliş gösterecek."
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, "Piyasa fiyatlamalarını üç ayak belirleyecek" diyerek beklentilerini paylaştı.
Ekonomim yayınında konuşan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, "Çarşamba günü altın için çok kritik bir gün olacak. Cuma günü gelen tarım dışı istihdam çok güçlü geldi, beklentilerin üstünde. Dolayısıyla piyasadaki faiz indirimi tek faiz indirimine indi. Piyasa faiz indirimi kasımda gelir diyor." değerlendirmesini yaptı.
Eryılmaz şunları kaydetti:
"Çarşamba saat 21.00'de Fed kararını alıyor olacağız. Piyasa fiyatlamalarını üç ayak belirleyecek. İlki Fed'in faiz kararı ve politika metni. İkincisi her 3 ayda bir Fed'in açıkladığı ekonomik projeksiyonlar. Üçüncüsü elbette ki Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma."
"Faiz kararı ve politika metninde bir değişiklik beklemiyoruz. Faiz sabit bırakılacak."
"Ekonomik projeksiyonlarda da özellikle nokta grafikte Fed üyelerinin bu yıl kaç faiz indirimi öngördükleri faiz indirimi beklentileri açısından kıymetli."
"Mart ayındaki projeksiyonlara baktığımızda 3 faiz indirimini işaret ediyordu. Kuvvetle muhtemel iki faiz indirimini işaret eden bir süreç görebiliriz. "
"Gözler aynı zamanda Powell'da olacak. Güçlü gelen bir tarım dışı istihdam verisi var. Enflasyon verisi çok kritik. Powell'ın faiz artırımı olasılığını masaya koyacağı kanaatinde değilim."
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Altın fiyatları, güne düşüşle başladı. Ons fiyatı, yüzde 0,35 düşüşle 2,299 doların seviyesinde işlem görüyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.416,82
Satış: 2.419,19
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3,866.91
Satış: 3,955.38
Yarım altın fiyatı:
Alış: 7,709.65
Satış: 7,910.75
Cumhuriyet altını fiyatı:
Alış: 16,008.00
Satış: 16,250.00