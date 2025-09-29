Altın fiyatları 29 Eylül Pazartesi bugün yani haftanın ilk iş gününde hareketli başladı. Küresel piyasalarda ons altın, zayıflayan dolar ve Fed’in faiz indirim beklentileriyle 3811 dolara çıkarak rekor tazeledi. Gram altın da tarihi zirvesini gördü. Peki, çeyrek altın, yarım ve Cumhuriyet altını bugün kaç TL’den işlem görüyor? İşte 29 Eylül güncel altın fiyatları.
ABD’de ons altın tarafında yaşanan gelişmeler Türkiye piyasalarına da yansıdı. Ons altın, zayıflayan dolar ve Fed’in faiz indirim beklentileriyle 3811 dolara çıkarak rekor tazeledi. Altın fiyatı son 1 ayda yüzde 11,8, yılbaşından bu yana ise yüzde 44,70 oranında yükseldi. Peki gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 5.085,61 TL
Gram altın satış fiyatı 5.086,22 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 8.504,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 8.570,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 33.911,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 34.170,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 17.008,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 17.151,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 4.758,02 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 4.793,70 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 34.172,68 TL
ATA Altın satış fiyatı 35.032,08 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 33.137,15 TL
Tam altın satış fiyatı 33.788,34 TL
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Analist İslam Memiş "Altın alınır mı, satılır mı?" sorularına yanıt vererek, altın fiyatları için yeni tahminlerini de açıkladı. Altın ve para piyasaları analisti İslam Memiş, haftalık değerlendirmesinde yatırımcılara "Altın almak için uygun zaman değil, ancak nakite ihtiyaç duyanlar için bozdurmak mantıklı olabilir" derken "Ons altın tarafında yine düşüş yönlü öngörüm devam ettiği için bu seviyelerden altın almam. Ve bu hafta altın almak benim nazarımda uygun değil" ifadelerini kullandı.
Gram altın için de "bu seviyelerden alınır mı" sorusuna yanıt veren İslam Memiş, "Yurt içi piyasalarda gram TL şu anda 5.064 lira seviyesinde. Yine bu seviyelerden gram altın alabilir miyim? sorusunun cevabı bende kesinlikle hayır.
Yine kar satışlarını ve ons altını beklemeye devam edelim. Gram altın almak için bu hafta uygun bir zaman değil" dedi. Altında kar zamanı olmadığını belirten İslam Memiş, "Bu hafta veya önümüzdeki hafta ev aldım.
Bu hafta bozdurmalı mıyım? Bu hafta nakite geçmeli miyim? sorusunun cevabı evet. Kar satışı yapayım mı? sorusunun cevabı ise hayır. Yine beklemeye devam edin. Ama nakite ihtiyacı olan da bence iyi değerlendirmeli" dedi.
Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir?
Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.
Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.
Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.