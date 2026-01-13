Altın ve gümüşte '90 Gün' uyarısı! Dev banka rakamı verdi: Hedef 5.000 dolar

Yatırımcıların güvenli limanı altın ve gümüşte rota yeniden çizildi. ABD’nin dev bankası Citi, piyasaları sarsacak bir rapor yayımlayarak ‘90 gün’ uyarısında bulundu. Kısa vadeli beklentilerini güncelleyen dev kurum, hem altın hem de gümüşte beklentiyi daha önce telaffuz edilmemiş rekor seviyelere çekti. Mevcut jeopolitik riskleri ve arz sıkıntılarını gerekçe gösteren bankanın "0-3 ay" için verdiği hedef fiyatlar, yatırımcıları heyecanlandıracak cinsten. İşte dev bankanın o kritik raporu ve masadaki net rakamlar...

1 /7 ABD merkezli bankacılık devi Citi, piyasaları hareketlendirecek yeni raporunu yayınladı. Altın ve gümüş için kısa vadeli tahminlerini güncelleyen banka, yatırımcılar için kritik '90 gün' uyarısında bulundu. İşte Citi’nin ons altın ve gümüş için masaya koyduğu o rekor rakamlar...

2 /7 Yatırımcılara gönderilen ve analist Max Layton öncülüğünde hazırlanan notta, yatırım ivmesinin güçlü kaldığına ve yükseliş faktörlerinin ilk çeyrek boyunca etkili olacağına dikkat çekildi.

ALTIN VE GÜMÜŞTE YENİ HEDEF

Bloomberg News'te yer alan detaylara göre Citi, kısa vadeli (0-3 ay) projeksiyonlarında çok sert bir yükseliş öngörüyor.

Altın (Ons): Banka, ons altın için 0-3 aylık hedefini 4.200 dolardan 5.000 dolara yükseltti. Gümüş (Ons): Gümüş tarafında ise beklenti 62 dolardan 100 dolara çıkarıldı.

3 /7 RALLİYİ TETİKLEYEN 3 KRİTİK NEDEN

Citi analistleri, fiyat hedeflerini yukarı çekmelerine neden olan temel gerekçeleri şu üç başlıkta sıraladı: Venezuela, İran ve Ukrayna çevresindeki gerilimler. Fiziki arz sıkıntısı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına yönelik yenilenen tartışmalar

4 /7 Bankadan yapılan açıklamada, "Yatırım ivmesi güçlü kalmaya devam ediyor ve çok sayıda yükseliş yönlü faktörün ilk çeyrek boyunca etkisini koruması muhtemel" ifadeleri kullanıldı.

5 /7 6-12 AY SONRASINA DİKKAT: SENARYO DEĞİŞEBİLİR

Kısa vadede rekor bekleyen Citi, orta ve uzun vade için ise temkinli bir tablo çizdi. Bankanın temel senaryosuna göre, yılın ilerleyen dönemlerinde jeopolitik risklerin azalması muhtemel.

6 /7 Bu durumun özellikle altın tarafında "korunma amaçlı talebi" baskılayabileceğini öngören banka, 6-12 aylık dönem için hedeflerini şu seviyelerde tuttu:

Altın Hedefi (6-12 Ay): 4.000 Dolar Gümüş Hedefi (6-12 Ay): 70 Dolar