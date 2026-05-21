Altında düşüş sürerken İslam Memiş noktayı koydu: Eline nakit geçenlerin yapması gereken tek hamleyi açıkladı

Orta Doğu'da tırmanan kriz küresel piyasalar üzerindeki baskısını hissettirirken, altın fiyatlarındaki peş peşe dalgalanmalar yatırımcıyı kritik bir yol ayrımına getirdi. Piyasaların yakından takip ettiği Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcının aklındaki "Altın düşmeye devam edecek mi, yoksa yeni bir rekor mu kapıda?" sorusuna dikkat çeken bir stratejiyle yanıt verdi. Eline nakit geçenler için mevcut tabloyu "satış değil, alış" dönemi olarak tanımlayan uzman isim, yıl sonu beklentilerini detaylandırdı. Peki, altın ve gümüş cephesinde rüzgar hangi yönden esiyor ve yatırımcıyı önümüzdeki günlerde neler bekliyor? İşte detaylar.

1 /8 28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomiye yansımaları hız kesmeden sürüyor. Bölgedeki yüksek tansiyon brent petrol fiyatlarını yukarı yönde çekerken, ons altın cephesinde aşağı yönlü bir hareket gözlemleniyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kişisel YouTube kanalında yayımladığı "Satış değil alış" başlıklı videosunda yatırımcılar için son derece kritik değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının özellikle altını çizen Memiş, mevcut piyasa koşullarını detaylı bir şekilde analiz etti.

2 /8 Altında 100 dolarlık dalgalanma ve baskı unsurları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatındaki sert hareketliliğe dikkat çeken Memiş, pazartesi gecesi 4.480 dolar seviyesine kadar gerileyen fiyatların gün içerisinde 4.580 dolara kadar tırmanarak 100 dolarlık bir dalgalanma yarattığını belirtti. Güncel tabloda 4.480 dolar destek seviyesinin yeniden çalıştığını ve gün içinde fiyatların 4.453 dolar seviyelerine kadar çekildiğini aktaran uzman isim, bu baskının temel nedenlerini de sıraladı.

3 /8 Doların küresel bazda güçlenmesi, tahvil faizlerindeki artış eğilimi, ABD Merkez Bankası'nın (FED) olası faiz artırım ihtimallerinin piyasalarda yüksek sesle konuşulması ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, altın tarafını baskılayan ana unsurlar olarak öne çıkıyor.

4 /8 Düşüşler alım fırsatı, yıl sonu beklentisi 6.000 dolar

Altın fiyatlarındaki düşüş trendine rağmen piyasadaki stratejilerinin değişmediğini vurgulayan İslam Memiş, nakit akışı sağlayan yatırımcılar için net bir rota çizdi. Eline Türk lirası, dolar veya euro geçen yatırımcıların altın alımlarına ve mevcut varlıklarına ilave yapmaya devam etmesi gerektiğini belirten Memiş, altındaki yükseliş beklentilerini koruduklarını ifade etti.

5 /8 Uzman ismin 2026 yılı sonu hedeflerinde ise 5.880 ile 6.000 dolar seviyeleri yer alıyor. Ocak ayında çizdikleri yol haritasına tamamen sadık kaldıklarını belirten uzman isim, yıl içinde piyasanın aşağıda 3.880 dolar ile yukarıda 5.880 dolar bandında oyalanmasını beklediklerini ve mevcut düşüşlerin yalnızca bir alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

6 /8 Gümüş cephesinde kazandıran strateji

Altının yanı sıra gümüş piyasasındaki güncel gelişmeleri de yakından takip eden Memiş, gümüşün ons fiyatı için daha önce işaret ettiği 74 dolar destek seviyesinin ne denli önemli olduğuna değindi. Bu seviyeden alım yapan yatırımcıların son derece isabetli bir karar verdiğini ve gümüşün onsunun yüzde 2,5 oranında değer kazanarak 75 dolar seviyesine ulaştığını vurguladı.

7 /8 Gümüşün gram fiyatında ise 110 lira seviyesinin altının görüldüğünü, hatta sabah saatlerinde fiyatların 108 liraya kadar sarkarak önemli destek seviyelerini test ettiğini aktardı. Bu kısa süreli düşüşleri değerlendiren yatırımcıların kârlı çıktığını belirten piyasa uzmanı, gümüş tarafında halen yeni alım fırsatlarının bulunduğunu ve kademeli alımlara devam edilebileceğini ifade etti.