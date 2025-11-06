Yeni Şafak
Araç almak isteyenler için şimdi tam zamanı: Fiyatlar 200 bin lira geriledi

00:296/11/2025, Perşembe
IHA
Malatya’da ikinci el otomobil satışları fiyatlardaki düşüşe rağmen durma noktasına geldi. Fiyatların ortalama 200 bin TL gerilediğini belirten galerici esnafı araç almak isteyen vatandaşlara şimdi tam zamanı uyarısında bulundu.

Malatya Yakınca bölgesinde faaliyet gösteren Malatya Galericiler Sitesi Başkanı Arif Ede, sektördeki daralmanın faiz oranları, altın fiyatlarındaki değişim ve haksız rekabetten kaynaklandığını ifade etti. 

Ede, "Bazı kişiler sektörde korsan ticaret yapıyor. Bu hem esnafımıza hem de devletimize ciddi zarar veriyor" dedi.

Ede, haksız rekabetin önüne geçilmesi için devletin daha caydırıcı yaptırımlar uygulamasını talep ettiklerini kaydetti.

Araç almak isteyen vatandaşlara da tavsiyede bulunan Ede, "Yüzde 10-20 civarında fiyat düşüşü var. 27 yıllık tecrübeme göre araç almak için şimdi doğru zaman" diye konuştu.

