Bayramda 3 milyon 350 bin kurbanlığın kesilmesi bekleniyor: İstanbul, Ankara ve İzmir'de kurbanlık fiyatları

Bayraktar, bayram süresince kesilecek 750 bin büyükbaş hayvan için ödenecek paranın 90 milyar 114 milyon lirayı bulmasının beklendiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:





"Bir küçükbaş hayvanın ortalama 21 bin 900 liradan satılacağı tahminiyle, kesilecek yaklaşık 2 milyon 600 bin küçükbaş hayvana ödenecek paranın 56 milyar 940 milyon lira olacağı, toplamda halkımızın kesilecek yaklaşık 3 milyon 350 bin kurbanlık için 147 milyar liradan fazla para ödeyeceği tahmin ediliyor. Standartlara uygun kesilmiş ve tuzlanmış yaş koyun derisinin adedi yaklaşık 30 liraya satılıyor. Küçükbaş hayvanların derilerinin ekonomik değeri yaklaşık olarak 78 milyon lirayı bulacaktır. Kesilecek 750 bin büyükbaş hayvandan elde edilecek derinin değeri 675 milyon liraya ulaşacaktır. Standartlara uyulduğu takdirde kurbanlıklardan toplamda yaklaşık 753 milyon liralık deri geliri elde edilecektir. Kayıplar nedeniyle ekonomiye kazandırılacak tahmini deri değeri 602 milyon 400 bin lira civarında kalmaktadır."