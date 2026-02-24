Dacia C-Neo için adres Bursa: Bir model daha Türkiye’de üretilecek

Renault’un Bursa’da üreteceği Duster, Clio, Boreal modellerinin ardından dördüncü model belli oldu. Dacia'nın yeni C segment modeli C-Neo'nun üretimi Türkiye'ye kaydırıldı.
Renault Grubu CEO'su François Provost, 2026 yılında piyasaya sürülmesi beklenen yeni C-Neo modelinin Türkiye'de üretileceğini doğruladı. Modelin başlangıçta Romanya'da üretilmesi planlanmıştı.
Renault ve OYAK, 2027'ye kadar Bursa'daki tesislerde dört yeni model üretileceğini açıklamıştı. Renault Duster, Clio 6 ve Boreal’in ardından Dacia C-Neo dördüncü model oldu.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Renault-Nissan ittifakının CMF-B platformu üzerine geliştirilen araç, benzinli, LPG’li, hafif hibrit ve tam hibrit seçenekleri ile sunulması bekleniyor. Modelin hem station wagon hem de fastback gövde tipiyle gelmesi bekleniyor.
Dacia'nın yakında piyasaya süreceği A segmenti elektrikli şehit otomobili modeli, daha önce duyurulduğu gibi Slovenya'daki Novo Mesto fabrikasında üretilecek.
Türkiye seçilmesinin temel nedenleri, üretim kapasitesi dengesi, maliyet avantajları, Bursa’daki büyük yatırım planları ve Renault’un küresel üretim stratejisi.