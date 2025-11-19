Dünya devi banka altın için tarihi rakamı verdi: Daha da yükselecek hedef tam 4.900 dolar

Altın fiyatları son dönemde dalgalı bir seyir izlerken rekor seviyelerini korumaya devam ediyor. ABD’nin önde gelen bankalarından Goldman Sachs, ons altındaki 200 dolarlık düşüşün ardından yeni tahminlerini paylaştı. Banka, merkez bankalarının altın alımlarını artırdığını ve bu eğilimin rezervleri çeşitlendirme ile jeopolitik ve finansal risklere karşı uzun vadeli korunma stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı. Uzmanlar, ekonomik ve jeopolitik endişeler ile faiz beklentilerinin fiyatları desteklediğini belirtiyor.

1 /6 Altın fiyatları, son dönemde dalgalı seyir izlerken rekor seviyelerini korumaya devam ediyor. ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, ons altındaki son 200 dolarlık düşüşün ardından yeni öngörülerini paylaştı.

2 /6 Merkez bankaları altın alımını üç kat artırdı

Goldman Sachs, merkez bankalarının altın alımlarında önemli bir artış kaydettiğini vurguladı. Banka, bu yükselişin rezerv çeşitlendirmesi ve jeopolitik ile finansal risklere karşı uzun vadeli koruma stratejisinin bir sonucu olduğunu belirtti.

3 /6 Raporda, merkez bankalarının eylül ayında 64 ton altın aldığı, bu miktarın ağustos ayında alınan 21 tonluk altının neredeyse üç katı olduğu ifade edildi.

Ons altın hedefi yükseltildi

Bankanın raporuna göre, 2026 yılı sonu için ons altın hedefi 4 bin 900 dolar olarak güncellendi. Goldman Sachs, bireysel yatırımcıların da altına yönelmesinin fiyat artışını destekleyeceğine dikkat çekti.

4 /6 2025’te değer yüzde 55’in üzerinde arttı

Ons altın şu anda 4 bin 20 dolar seviyelerinde bulunuyor ve bu yıl değerinin yüzde 55’in üzerinde yükseldiği kaydedildi.

5 /6 Uzmanlar, fiyatlardaki bu yükselişi ekonomik ve jeopolitik endişeler, altın destekli borsa yatırım fonlarına olan talep ile ABD’de beklenen faiz indirimleri ile açıklıyor.