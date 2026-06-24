Dünyaca ünlü uzmandan altın için piyasasını sarsacak tahmin: 'Ölümcül kesişme yaklaşıyor' diyerek uyardı

Küresel piyasalarda altın fiyatları üzerindeki baskı artarken, yatırımcıların gözü hem ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikalarında hem de teknik göstergelerde. 24 Haziran 2026 sabahı itibarıyla gram altın 6 bin 60 TL, ons altın ise 4 bin 55 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatlarında düşüş sürerken, FED'in faiz artırımı beklentileri ve dolar endeksinin 13 ayın zirvesine çıkması piyasadaki baskıyı artırdı. Gram altın 6 bin TL seviyelerine gerilerken, ons altın kritik destek bölgesine yaklaştı. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, 4 bin-4 bin 100 dolar aralığının altın için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, bu seviyenin kırılması halinde yeni bir satış dalgasının başlayabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca teknik analizde gündeme gelen "ölümcül kesişme" riski de altın piyasasında düşüş beklentilerini güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.

1 /9 Özellikle FED'in faiz artırımı ihtimalinin yeniden güç kazanması, dolar endeksini son 13 ayın en yüksek seviyelerine taşıdı. Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri ise altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

2 /9 Dolar güçleniyor, altın geriliyor

FED'in son toplantısının ardından piyasalar, yıl içinde en az bir faiz artışı daha yapılabileceğini fiyatlamaya başladı. Bu beklentiyle dolar endeksi (DXY) 101,50 seviyesine yaklaşarak Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek noktasını gördü. ABD'nin 2 yıllık tahvil faizleri de yüzde 4,20'nin üzerine çıktı.



3 /9 Doların güç kazanmasıyla birlikte ons altında satış baskısı derinleşirken, gram altın fiyatları da küresel hareketten olumsuz etkileniyor.

4 /9 Uzmanlardan kritik destek uyarısı



Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, altın piyasasında kritik bir eşiğe dikkat çekti. Hansen, ons altında 4 bin ila 4 bin 100 dolar aralığının önemli destek bölgesi olduğunu belirterek, bu seviyelerin aşağı yönlü kırılması halinde satışların hızlanabileceği uyarısında bulundu.





5 /9 Uzman değerlendirmesine göre, söz konusu bölgenin kaybedilmesi durumunda piyasada yeni bir satış dalgası ve teknik baskı oluşabilir.

6 /9 Altında "Ölümcül Kesişme" riski

Piyasalarda sadece temel gelişmeler değil, teknik göstergeler de yakından takip ediliyor. Analistler, "ölümcül kesişme" (death cross) olarak bilinen teknik formasyonun altın fiyatlarında oluşma ihtimaline dikkat çekiyor.



7 /9 Bu formasyon, 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük ortalamanın altına inmesiyle ortaya çıkıyor ve genellikle düşüş trendinin güçlenebileceğine işaret ediyor. Teknik görünümde bu riskin artması, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

8 /9 Gram altın ve ons altında gözler yeni seviyelerde

Piyasalarda yön arayışı sürerken, yatırımcılar FED'den gelecek yeni mesajlara ve dolar endeksindeki hareketlere odaklandı.