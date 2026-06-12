Emekli maaşlarında yapılacak temmuz artışı için artık son viraja girildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan yüzde 16,61'lik zam oranı sonrası farklı maaş gruplarına göre yeni hesaplamalar yapılmaya başlanırken, en düşük emekli aylığına yönelik olası düzenlemeler de yakından takip ediliyor.