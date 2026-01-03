Emekli maaş zammında hesaplar değişti: 16.881, 18.000, 20.000 TL ve üstü alanlar için yeni tablo ortaya çıktı

Asgari ücrete yapılan yüzde 27’lik artışın ardından milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü Ocak zammına çevrildi. 33 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen beklenti anketine göre emekliler için zam oranları netleşmeye başladı. 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanacak enflasyon verisi öncesi, kök maaşlara göre kuruşu kuruşuna yeni maaş hesapları ortaya çıktı. İşte detaylar
Yeni yılla birlikte gelir gruplarındaki artış maratonu devam ediyor. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı için geri sayım başladı. Yılda iki kez enflasyon farkına göre zam alan emekliler, 6 aylık verilerin kesinleşeceği 5 Ocak Pazartesi gününü bekliyor. TÜİK’in saat 10.00’da açıklayacağı Aralık ayı enflasyonu ile milyonların geliri netlik kazanacak.
5 AYLIK ZAM ORANI YÜZDE 11,21 OLARAK CEBİMİZDE
Temmuz ayından bu yana açıklanan veriler ışığında 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11,21 olarak kesinleşmişti. TÜFE verilerine göre Temmuz’da yüzde 2,06, Ağustos’ta yüzde 2,04, Eylül’de yüzde 3,23, Ekim’de yüzde 2,55 ve Kasım’da yüzde 0,87’lik artışlar kaydedildi. Yıllık enflasyonun yüzde 31,07 seviyesinde şekillendiği tabloda, son sözü Aralık verisi söyleyecek.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans’ın 33 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketi, emekli zammı için önemli ipuçları verdi. Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentisi ortalama yüzde 0,96 olurken, tahminler yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında değişiklik gösterdi.
Bu beklentiler ışığında emekli zammı için masada 3 farklı senaryo bulunuyor:
En Düşük Senaryo: Enflasyonun yüzde 0,55 gelmesi halinde 6 aylık zam oranı yüzde 11,81 olacak.
Ortalama Senaryo: Beklenti olan yüzde 0,96 gerçekleşirse zam oranı yüzde 12,28 olacak.
En Yüksek Senaryo: Enflasyonun yüzde 1,24 gelmesi durumunda zam oranı yüzde 12,58'e ulaşacak.
REFAH PAYI GÜNDEME GELECEK Mİ?
Memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında oluşması beklenen yaklaşık 6,5 puanlık fark, "refah payı" beklentisini de beraberinde getirdi. Geçmiş dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla oranlar eşitlenmişti. Ancak kulislerde, son dakika bir değişiklik olmazsa bu yıl refah payı uygulamasının hayata geçirilmesinin beklenmediği konuşuluyor.
Refah payı verilmesi durumunda ise zam oranlarının yüzde 18-19 bandına çıkması muhtemel görünüyor.
KURUŞU KURUŞUNA YENİ MAAŞ LİSTESİ (REFAH PAYI HARİÇ)
Ekonomistlerin beklentisi doğrultusunda, sadece enflasyon farkı (Yüzde 11,81 - 12,58 aralığı) dikkate alındığında oluşacak yeni maaş tablosu şu şekilde:
Mevcut Maaşı 16.881 TL Olanlar: Yeni maaş 18.874 TL ile 19.004 TL arasında.
Mevcut Maaşı 17.000 TL Olanlar: Yeni maaş 19.007 TL ile 19.138 TL arasında.
Mevcut Maaşı 17.500 TL Olanlar: Yeni maaş 19.566 TL ile 19.701 TL arasında.
Mevcut Maaşı 18.000 TL Olanlar: Yeni maaş 20.125 TL ile 20.264 TL arasında.
Mevcut Maaşı 18.500 TL Olanlar: Yeni maaş 20.684 TL ile 20.827 TL arasında.
Mevcut Maaşı 19.000 TL Olanlar: Yeni maaş 21.243 TL ile 21.390 TL arasında.
Mevcut Maaşı 20.000 TL Olanlar: Yeni maaş 22.362 TL ile 22.516 TL arasında.
Mevcut Maaşı 21.000 TL Olanlar: Yeni maaş 23.480 TL ile 23.641 TL arasında.
Mevcut Maaşı 22.000 TL Olanlar: Yeni maaş 24.598 TL ile 24.767 TL arasında.
Mevcut Maaşı 23.000 TL Olanlar: Yeni maaş 25.716 TL ile 25.893 TL arasında.
Mevcut Maaşı 24.000 TL Olanlar: Yeni maaş 26.834 TL ile 27.019 TL arasında.
Mevcut Maaşı 25.000 TL Olanlar: Yeni maaş 27.952 TL ile 28.145 TL arasında.
OLASI REFAH PAYI SENARYOSU (YÜZDE 18-19 BANDI)
Eğer hükümet bir sürpriz yaparak refah payı uygular ve zam oranlarını yüzde 18,31 ile yüzde 19,08 bandına çekerse maaşlar şöyle şekillenecek:
Mevcut Maaşı 16.881 TL Olanlar: 19.971 TL ile 20.101 TL aralığına yükselecek.
Mevcut Maaşı 17.000 TL Olanlar: 20.112 TL ile 20.243 TL aralığına yükselecek.
Mevcut Maaşı 17.500 TL Olanlar: 20.704 TL ile 20.839 TL aralığına yükselecek.
Mevcut Maaşı 18.000 TL Olanlar: 21.295 TL ile 21.434 TL aralığına yükselecek.
Mevcut Maaşı 19.000 TL Olanlar: 22.478 TL ile 22.625 TL aralığına yükselecek.
Mevcut Maaşı 20.000 TL Olanlar: 23.662 TL ile 23.816 TL aralığına yükselecek.
Mevcut Maaşı 25.000 TL Olanlar: 29.577 TL ile 29.770 TL aralığına yükselecek.
Meclis'in yeni yıldaki ilk işlerinden biri de en düşük emekli maaşı düzenlemesini içeren torba yasa teklifini görüşmek olacak. Tüm gözler şimdi Pazartesi günü açıklanacak resmi rakamlarda.