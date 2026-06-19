Temmuz ayında yapılacak maaş artışları için kritik veri bekleniyor. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarında uygulanacak zam oranları kesinleşirken, sosyal yardım ödemeleri de yeni katsayılar üzerinden hesaplanacak. Milyonlarca vatandaş ise zamlı maaşların ne kadar olacağını şimdiden araştırmaya başladı.
Milyonlarca emekli, memur ve sosyal yardım alan vatandaşın gözü temmuz ayında açıklanacak haziran enflasyon verisine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun duyuracağı son veriyle birlikte 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek ve yılın ikinci maaş artışı netleşmiş olacak. Emekli maaşlarının yanı sıra ek ödeme tutarları, sosyal destekler ve birçok gelir kaleminde de yeni rakamlar ortaya çıkacak.
Emekliye Temmuz Ayarında Çifte Hesap! Zam Sadece Maaşa Değil Ek Ödemeye de Yansıyacak
Temmuz ayında açıklanacak haziran enflasyonuyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun yılın ikinci maaş artışı netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur ve memur emeklilerinin artışı enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının birleşmesiyle belirlenecek. Maaş artışlarının yanı sıra emeklilere her ay ödenen ek ödeme tutarları da yükselecek. Zamlar doğrudan kök maaşlara uygulanacağı için ek ödeme hesaplarında da değişiklik yaşanacak.
Temmuz ayında hangi zamlar kesinleşecek?
Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıtılacak. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme kapsamında belirlenen artışı da maaşlarında görecek. Memur maaş katsayısındaki yükseliş nedeniyle sosyal yardım ödemeleri de yeniden hesaplanacak.
Beklenen zam oranları ne seviyede?
Mayıs ayı itibarıyla 5 aylık enflasyon yüzde 16,61 olarak gerçekleşti. Mevcut beklentiler, 6 aylık enflasyonun yüzde 18-19 bandında oluşacağı yönünde. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 18 civarında, memur ve memur emeklilerinin artışının ise yüzde 14-15 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.
Zamlar emekli maaşlarına nasıl uygulanıyor?
Emekliler için zam hesabının temelini kök maaş oluşturuyor. Öncelikle belirlenen zam oranı kök aylığa uygulanıyor. Daha sonra yeni kök maaş üzerinden ek ödeme hesaplanıyor. Bankaya yatırılan nihai tutar ise kök aylık, ek ödeme ve varsa Hazine desteğinin toplamından oluşuyor.
Ek ödeme nedir, nasıl hesaplanıyor?
Emeklilere maaşlarının yanında ek ödeme de yapılıyor. Bu ödeme çoğu emekli için maaşın yüzde 4'ü oranında hesaplanırken, belirli sınırın altında aylık alanlarda oran yüzde 5 olarak uygulanıyor. Örneğin kök maaşı 30 bin lira olan bir emekli için yüzde 4 oranındaki ek ödeme 1.200 lira oluyor. Böylece emeklinin hesabına toplam 31 bin 200 lira yatırılıyor.
Temmuz zammı ek ödemeyi de artıracak mı?
Evet. Ek ödeme kök maaş üzerinden hesaplandığı için maaştaki artış ek ödeme tutarını da yükseltiyor. Örneğin kök maaşı 30 bin lira olan bir emeklinin temmuz ayında yüzde 18 zam aldığını varsayalım.
Bu durumda:
Kök maaş 35 bin 400 liraya çıkacak.
Yüzde 4 ek ödeme 1.416 lira olacak.
Emeklinin hesabına yatırılan toplam tutar 36 bin 816 liraya ulaşacak.
Yüzde 5 ek ödeme kimlere uygulanıyor?
Ek ödeme oranı belirlenirken belirli bir maaş sınırı esas alınıyor. Bu sınırın altında kalan emekliler yüzde 5, üzerinde kalanlar ise yüzde 4 oranında ek ödeme alıyor.
Temmuz ayında memur maaş katsayısındaki artışla birlikte bu sınır da yeniden yükselecek. Böylece daha düşük maaş alan emeklilerin ek ödeme avantajı korunacak.
En düşük emekli aylığı alanlar için hesap nasıl yapılacak?
Halen uygulanan sistemde kök maaşı ve ek ödemesi en düşük emekli aylığının altında kalanların gelirleri Hazine desteğiyle tamamlanıyor.
Temmuz ayında önce kök maaşa zam uygulanacak, ardından ek ödeme hesaplanacak. Elde edilen toplam tutar yeni belirlenecek en düşük emekli aylığının altında kalırsa aradaki fark yine devlet desteğiyle karşılanacak.
Emekliler kök maaşlarını nereden öğrenebilir?
Emekliler maaş detaylarına e-Devlet üzerinden ulaşabiliyor.
"Emekli Aylık Bilgisi" ekranında yer alan:
"Aylık Tutarı" bölümü kök maaşı,
"Ek Ödeme Tutarı" bölümü ek ödemeyi,
"5510 Ek 19 Miktarı" bölümü ise Hazine desteğini gösteriyor.
Bu bilgiler sayesinde emekliler maaşlarına uygulanacak zamların hesaplarına nasıl yansıyacağını önceden görebiliyor.
Örnek hesaplama: Kök maaşı 30 bin lira olan emekli
Mevcut durum:
Kök maaş: 30.000 TL
Ek ödeme: 1.200 TL
Toplam ödeme: 31.200 TL
Yüzde 18 zam sonrası:
Yeni kök maaş: 35.400 TL
Yeni ek ödeme: 1.416 TL
Toplam ödeme: 36.816 TL
Örnek hesaplama: Kök maaşı 15 bin lira olan emekli
Mevcut durum:
Kök maaş: 15.000 TL
Ek ödeme: 600 TL
Hazine desteği: 4.400 TL
Hesaba yatan tutar: 20.000 TL
Yüzde 18 zam ve en düşük aylığın aynı oranda artırılması halinde:
Yeni kök maaş: 17.700 TL
Yeni ek ödeme: 708 TL
Yeni taban aylık: 23.600 TL
Hazine desteği: 5.192 TL
Hesaba yatan toplam tutar: 23.600 TL
Temmuz ayında açıklanacak haziran enflasyonu ile birlikte hem maaş zamları hem de ek ödeme tutarları kesinleşecek. Böylece milyonlarca emeklinin hesabına yatacak yeni aylıklar net olarak ortaya çıkacak.