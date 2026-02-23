En çok arıza çıkaran SUV otomobiller belli oldu: İşte sahiplerini yolda bırakan 7 model

2017 Audi Q7

2025 Audi Q7, geniş üç sıralı bir SUV'dur. Şık dış tasarımı ve kaliteli iç mekanıyla dikkat çekiyor. Genel olarak iyi bir SUV olsa da, bu listedeki birçok araç gibi model yılını dikkatlice seçmeniz gerekiyor.