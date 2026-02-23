En çok arıza çıkaran SUV otomobiller belli oldu: İşte sahiplerini yolda bırakan 7 model

İkinci el araç almak isteyenler dikkat! Araç satın almayı planlayanlar artık tercih yaparken bakım ve servis maliyetlerini daha fazla hesaba katıyor. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) verileriyle 2025 yılında çok satılan ikinci el SUV otomobillerle ilgili tüketici şikayetleri incelendi. En güvenilmez ikinci el SUV’lar belli oldu. Bu listeyi görmeden karar vermeyin.
İkinci el araç alımında tüketiciler artık bakım ve onarım maliyetlerini daha fazla önemseyerek karar veriyor. 2025 yılında SUV satışları artış gösterirken, 2026’da da bu trendin sürmesi bekleniyor. Ancak bazı SUV modellerinde yaşanan geri çağırmalar ve teknik arızalar, ikinci el araç almayı düşünenler için önemli bir risk unsuru oluşturuyor.
Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) verileri ile araç forumlarında SUV sahipleri tarafından paylaşılan şikayet ve kullanıcı yorumları incelendi. Elde edilen bulgulara göre, ikinci el piyasasında satın almadan önce dikkat edilmesi gereken en güvenilmez SUV modelleri açıklandı.
EN GÜVENİLMEZ İKİNCİ EL SUV'LAR
2017 Land Rover Discovery
2017 Land Rover Discovery modelinde güç aktarma sistemi kaynaklı ani güç kaybı ve stop etme sorunları öne çıkıyor. Ayrıca su sızıntısına bağlı elektrik arızaları, hata uyarıları, ekran bozulmaları ve bilgi-eğlence sisteminin tamamen devre dışı kalmasına yol açabiliyor.
2011 Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee modelinde özellikle elektrik aksamı arızaları öne çıkıyor. Alternatörün aşırı ısınması ve yanma riski, kaput altından duman ve yanık kokusu gibi sorunlara yol açarken; arızaya yatkın yakıt pompası rölesi de aracın stop etmesine neden olabiliyor.
2016 Ford Explorer
2016 Ford Explorer modelinde A ve B sütun kaplamalarının sürüş sırasında yerinden çıkması sıkça bildiriliyor. İç su pompası sızıntısı, motorun aşırı ısınmasına ve ciddi arızalara yol açabiliyor.
2011 BMW X5
Bu model 15 geri çağırma ve yüzlerce şikayetle karşı karşıya kaldı. Hatta Car Complaints'in bildirdiğine göre, diğer tüm X5 modellerinden daha fazla şikayete sahip. Araç sahipleri araçlarını çalıştırırken, durdururken veya hızlandırırken benzin kokusu algılayabilirler.
2015 Range Rover
2015 Range Rover modelinde uyarı vermeden aşırı ısınma ve sürüş sırasında aracın kendi kendine kapanması sıkça bildirilen sorunlar arasında yer alıyor.
2017 Audi Q7
2025 Audi Q7, geniş üç sıralı bir SUV'dur. Şık dış tasarımı ve kaliteli iç mekanıyla dikkat çekiyor. Genel olarak iyi bir SUV olsa da, bu listedeki birçok araç gibi model yılını dikkatlice seçmeniz gerekiyor.
2025 Audi Q7 modelinde aşırı yağ tüketimi öne çıkan sorunlar arasında yer alıyor. Bazı kullanıcılar 500–1000 kilometrede 1 litreye varan yağ eksiltme yaşandığını bildirirken, bu durum aracın beklenmedik şekilde durmasına veya stop etmesine ve motor arızası riskinin artmasına yol açabiliyor.
2013 Hyundai Santa Fe
Sorunların büyük bir kısmı motorla ilgili, bunlardan biri de yağ tüketim oranı. Bu sorun, birçok sahibinin motor hasarını önlemek için aşırı miktarda yağ değişimi yapmasına neden oluyor.
2023 yılında, 2013 Santa Fe de dahil olmak üzere çeşitli modellerde satılan kusurlu motorlar nedeniyle şirket aleyhine toplu dava açıldı. Direksiyon da önemli bir sorun. Araç sahipleri, tıklama seslerinden titreşimlere ve gevşek tekerleklere kadar bir dizi güvenlik tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.