En çok sorun çıkaran otomobiller açıklandı: Kronik sorunlar ile araç sahibini üzüyorlar

2017 Audi Q7

2025 Audi Q7, geniş üç sıralı bir SUV'dur. Şık dış tasarımı ve kaliteli iç mekanıyla dikkat çekiyor. Genel olarak iyi bir SUV olsa da, bu listedeki birçok araç gibi model yılını dikkatlice seçmeniz gerekiyor.

2025 Audi Q7 modelinde aşırı yağ tüketimi öne çıkan sorunlar arasında yer alıyor. Bazı kullanıcılar 500–1000 kilometrede 1 litreye varan yağ eksiltme yaşandığını bildirirken, bu durum aracın beklenmedik şekilde durmasına veya stop etmesine ve motor arızası riskinin artmasına yol açabiliyor.