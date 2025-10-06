Yeni Şafak
En masrafsız otomobiller belli oldu

30 bin sürücüyle yapılan anket sonucunda piyasanın en güvenilir otomobil modelleri belli oldu.

Otomobil tutkunları sorunsuzlukla meşhur olan markaları tercih etmeye devam ediyor. 

Genellikle atmosferik motora sahip otomobiller daha düz yapılara sahip olmaları nedeniyle sorunsuzluklarıyla öne çıkıyor.

Otomobilden ne kadar fazla tork istenirse arızalar o kadar çok artıyor.

NTV'nin haberine göre, 30 bin sürücüyle yapılan ankete göre en sorunsuz otomobiller belirlendi.

İŞTE EN SORUNSUZ OTOMOBİLLER

Porsche Macan

Volkswagen T-Roc

Mini hatchback

Toyota RAV4

Opel Grandland

Toyota Aygo X

Toyota GR Yaris

Kia EV3

Hyundai Santa Fe

Hyundai i10

