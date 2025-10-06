En masrafsız otomobiller belli oldu

30 bin sürücüyle yapılan anket sonucunda piyasanın en güvenilir otomobil modelleri belli oldu.
Otomobil tutkunları sorunsuzlukla meşhur olan markaları tercih etmeye devam ediyor.
Genellikle atmosferik motora sahip otomobiller daha düz yapılara sahip olmaları nedeniyle sorunsuzluklarıyla öne çıkıyor.
Otomobilden ne kadar fazla tork istenirse arızalar o kadar çok artıyor.
NTV'nin haberine göre, 30 bin sürücüyle yapılan ankete göre en sorunsuz otomobiller belirlendi.
İŞTE EN SORUNSUZ OTOMOBİLLER
Porsche Macan
Volkswagen T-Roc
Mini hatchback
Toyota RAV4
Opel Grandland
Toyota Aygo X
Toyota GR Yaris
Kia EV3
Hyundai Santa Fe
Hyundai i10