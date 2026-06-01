Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, altın fiyatlarında dalgalanmaya neden olmaya devam ederken yatırımcılar ve vatandaşlar güncel rakamları yakından takip ediyor. Özellikle gram, çeyrek ve ons altın fiyatları, piyasadaki son durumu öğrenmek isteyenlerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 1 Haziran 2026 itibarıyla 14-22 ayar bilezik, gram altın ile tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne seviyede? İşte piyasadaki güncel fiyatlar...

1 /8 Küresel piyasalar, Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz kararlarıyla dalgalı seyrini sürdürüyor. Yatırımcılar 'Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?' sorusuna yanıt aranırken haftanın ilk işlem günüe ilişkin altın fiyatları belli oldu.

2 /8 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 1 HAZİRAN 2026

GRAM ALTIN FİYATI Alış: 6.686,84

Satış: 6.687,67

3 /8 ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 10.698,95 Satış: 10.934,34

4 /8 YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 21.331,03 Satış: 21.868,68

5 /8 TAM ALTIN FİYATI

Alış: 43.420,00 Satış: 44.402,00

6 /8 GREMSE ALTIN FİYATI

Alış: 108.166,00 Satış: 111.038,00



7 /8 ONS ALTIN FİYATI

Alış: 4.538,75 Satış: 4.541,77