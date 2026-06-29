İkinci el araç alacaklara uzmanlardan kritik uyarı: Bu detayı kontrol etmeden sakın almayın

TRAMER KAYDI MUTLAKA SORGULANMALI

İkinci el araç alırken yapılması gereken ilk ve en önemli adım Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi yani TRAMER kaydını sorgulamak. TRAMER kaydı, aracın geçmişte hasar kaydı olup olmadığını, hangi parçalarına hasar girişi yapıldığını ve sigorta şirketine ne kadar hasar bedeli bildirildiğini gösteriyor. Bazı satıcılar aracın hasarsız olduğunu söylese de TRAMER kaydı gerçeği ortaya koyuyor. Ancak TRAMER kaydında görünmeyen hasarlar da olabiliyor. Kasko yaptırılmamış araçlarda veya karşı tarafın sigortasından karşılanan hasarlarda kayıt oluşmayabiliyor. Bu nedenle TRAMER sorgulaması tek başına yeterli değil ama olmazsa olmaz bir başlangıç noktası.