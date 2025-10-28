İslam Memiş'ten altın yatırımcısına 'Panik' uyarısı: Kritik karar tüm piyasalara yön verecek diyerek o tarihi işaret etti

Piyasalar yeni haftaya temkinli bir başlangıç yaparken yatırımcıların odağında altın, borsa ve gümüş fiyatları var. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı öncesi piyasalarda dalgalı bir seyir bekleniyor. Finans Analisti İslam Memiş, “Eylül ayını stresli kapattık ancak yeni haftaya daha pozitif bir atmosferde girdik.” diyerek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Memiş, altın fiyatlarında 90 liralık gerilemeye dikkat çekerek, “Fed kararının ardından tepki yükselişleri görebiliriz.” ifadelerini kullandı.
Piyasalar yeni haftaya temkinli bir başlangıç yaptı. Yatırımcıların gözü altın, borsa ve gümüş fiyatlarında, kulağı ise Fed’in faiz kararında. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın sorularını yanıtlayan Finans Analisti İslam Memiş, canlı yayında piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve yatırımcılara dikkat çeken uyarılar yaptı.
“İYİMSER BİR HAFTA”
Memiş, geçtiğimiz haftaya göre piyasaların daha iyimser bir açılış yaptığını belirterek, “Bu hafta eylül ayını geride bırakıyoruz. Eylül ayı oldukça stresli ve gergin geçmişti. Ancak yeni haftaya daha pozitif bir atmosferde girdik. Özellikle hafta sonu Amerika ile Çin arasındaki diplomasi trafiğinin yeniden başlaması ve perşembe günü Trump ile Çin liderinin görüşecek olması piyasalar açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.” dedi.
FED’İN FAİZ KARARI NE OLACAK?
A Haber canlı yayına konuşan Memiş, gözlerin Fed’e çevrildiğini belirterek, “Bu hafta çarşamba akşamı saat 21.00’de Amerika Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklanacak. Piyasaların yüzde 96’sı, Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağını fiyatlamış durumda. Yine perşembe günü Avrupa ve İngiltere Merkez Bankalarının da faiz kararları açıklanacak. Yoğun bir hafta bizi bekliyor ama altın fiyatları haftaya düşüşle başladı.” ifadelerini kullandı.
“90 LİRA GERİLEME VAR”
Altın piyasasındaki son durumu da değerlendiren Memiş, “Cumartesi günü Kapalıçarşı’da fiziki altın 5 bin 920 TL seviyesinden kapanmıştı. Şu anda 5 bin 830 TL civarında. Haftanın ilk işlem gününde 90 liralık bir gerileme var.” dedi.
“TEPKİ YÜKSELİŞLERİ GÖREBİLİRİZ”
Memiş, uluslararası piyasalarda ons altının 4 bin 58 dolar seviyesinde bulunduğunu belirterek, “Bu hafta dalgalı bir seyir bekliyoruz. Fed’in faiz kararının açıklanacağı çarşamba günü öncesinde ve sonrasında hareketlilik yaşanabilir. Karar sonrası altın fiyatlarında tepki yükselişleri görebiliriz.” ifadelerini kullandı.
“PİYASALARIN NORMALLEŞMESİ LAZIM”
Kasım ayında altın ve gümüş tarafında düşüş eğiliminin devam etmesini beklediğini söyleyen Memiş, “4 bin dolar üzerindeki rakamları pahalı görmeye devam ediyoruz. Piyasaların artık normalleşmesi ve doğal trendine dönmesi gerekiyor.” dedi.
ONS ALTINDA HEDEF NE?
“Yıl sonuna kadar ons altın 3 bin 800–4 bin 200 dolar aralığında dalgalanabilir.” diyen Memiş, manipülasyonun devam ettiğini vurguladı: “4 bin dolar seviyesinin altına sarkmalarda kademeli alım yapılabilir. O fırsatları zamanı geldiğinde değerlendiririz.”
GRAM ALTIN
Gram altın tarafında ise 5 bin 500–6 bin TL bandının önemine dikkat çeken Memiş, “Bu bant aralığını kısa vadede takip etmeye devam ediyoruz.” dedi.
BORSA İSTANBUL
Borsa İstanbul için de olumlu bir tablo çizen Memiş, “Kasım ayı içinde borsada pozitif bir seyir bekliyoruz. BIST 100 Endeksi şu anda 10.921 puanda, önümüzdeki haftadan itibaren yeniden 11.000 puanın üzerine ataklar görebiliriz.” ifadelerini kullandı.
GÜMÜŞ
Gümüşte de düşüşlerin sürdüğünü belirten Memiş, “Ons gümüş şu anda 48 doların, gram gümüş ise 65 liranın altında. Ancak çarşamba gününden sonra hızlı bir toparlanma yaşanabilir.” dedi.
“ALTIN ALMAK İÇİN UYGUN ZAMAN MI?”
Altın yatırımına yönelik soruya yanıt veren Memiş, “Kademeli alım yapmak en mantıklı seçenek. Bir anda alım yapmayı önermiyoruz. Panik alımları zarar ettiriyor. Son iki haftada 6 bin 300–6 bin 350 TL seviyesinden altın alanlar kayıp yaşadı. Şu anda 5 bin 828 TL civarında. Alınacak miktarın yüzde 25’ini şimdi, geri çekilme olursa kalan kısmı almak daha doğru olur.” diyerek yatırımcıları uyardı.