İslam Memiş'ten altın yatırımcısına 'Panik' uyarısı: Kritik karar tüm piyasalara yön verecek diyerek o tarihi işaret etti

GRAM ALTIN

Gram altın tarafında ise 5 bin 500–6 bin TL bandının önemine dikkat çeken Memiş, “Bu bant aralığını kısa vadede takip etmeye devam ediyoruz.” dedi.

BORSA İSTANBUL

Borsa İstanbul için de olumlu bir tablo çizen Memiş, “Kasım ayı içinde borsada pozitif bir seyir bekliyoruz. BIST 100 Endeksi şu anda 10.921 puanda, önümüzdeki haftadan itibaren yeniden 11.000 puanın üzerine ataklar görebiliriz.” ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞ

Gümüşte de düşüşlerin sürdüğünü belirten Memiş, “Ons gümüş şu anda 48 doların, gram gümüş ise 65 liranın altında. Ancak çarşamba gününden sonra hızlı bir toparlanma yaşanabilir.” dedi.