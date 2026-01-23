İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Etiketler bu sabah değişti: Kırmızı et ve tereyağında 'sabit fiyat' dönemi başladı

İstanbul'da Ramazan alışverişi öncesi vatandaşın bütçesini rahatlatacak "sabit fiyat" dönemi başlıyor. İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER), Et ve Süt Kurumu ile yenilediği protokol kapsamında kırmızı et ve tereyağı fiyatlarını Ramazan Bayramı sonuna kadar sabitlediğini duyurdu. Fırsatçılığa karşı kalkan olması hedeflenen bu kararla birlikte, İstanbul genelindeki 30 farklı zincir markette kıyma, kuşbaşı ve tereyağı tek fiyattan satılacak.

1 /9 İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER), Ramazan ayı boyunca vatandaşların bütçesini korumak ve olası fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla önemli bir adım attı. PERDER ve Et ve Süt Kurumu (ESK) arasında sürdürülen protokol kapsamında, İstanbul genelindeki yerel zincir marketlerde kırmızı et ve tereyağı fiyatları bugünden itibaren Ramazan Bayramı sonuna kadar sabitlendi.

2 /9 İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, enflasyonla mücadele ve fırsatçılığa geçit vermeme kararlılığıyla alınan bu kararın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

ETİKETLER RAMAZAN BOYUNCA AYNI KALACAK

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un tüm ilçelerine yayılan üye marketlerde vatandaşlar ekonomik fiyatlarla et ve süt ürünlerine ulaşabilecek. Protokol kapsamında belirlenen ve Ramazan sonuna kadar geçerli olacak tarife şu şekilde:

3 /9 Ekonomik Dana Kıyma: 485 TL (Kg)

Ekonomik Dana Kuşbaşı: 510 TL (Kg)

Tereyağı: 384 TL (Kg)



4 /9 FIRSATÇILIĞA GEÇİT YOK

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Rahmi Kartal, Mart 2023’ten bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen iş birliğinin önemine dikkat çekti. Yerel marketlerin tüketicinin yanında olduğunu vurgulayan Kartal, şu ifadeleri kullandı:

5 /9 "Yıl boyunca düzenlediğimiz kampanyalarla vatandaşımızı fiyat artışlarına karşı korumayı sürdürüyoruz. Et ve tereyağında fiyat sabitlemesine giderek Ramazan ayının bereketini sofralara taşımayı amaçlıyoruz. Bu mübarek ayda fırsatçılığa asla izin vermeyeceğiz. Üye zincir marketlerimiz aracılığıyla en uygun fiyatlı eti İstanbul'daki tüm hanelere ulaştırmaya devam edeceğiz."

6 /9 İŞTE İNDİRİM YAPACAK MARKETLER

Et ve Süt Kurumu tarafından tedarik edilen ürünlerin, belirtilen sabit fiyatlarla satışa sunulacağı 30 zincir market şunlardır:

7 /9 Hakmar, Happy Center, Onur Market, Kim, Show

Altun, Biçen, Mopaş, Snowy, Gökkuşağı

8 /9 Örnek, Birmar, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer

Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz