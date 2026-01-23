Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Etiketler bu sabah değişti: Kırmızı et ve tereyağında 'sabit fiyat' dönemi başladı

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Etiketler bu sabah değişti: Kırmızı et ve tereyağında 'sabit fiyat' dönemi başladı

09:5823/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

İstanbul'da Ramazan alışverişi öncesi vatandaşın bütçesini rahatlatacak "sabit fiyat" dönemi başlıyor. İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER), Et ve Süt Kurumu ile yenilediği protokol kapsamında kırmızı et ve tereyağı fiyatlarını Ramazan Bayramı sonuna kadar sabitlediğini duyurdu. Fırsatçılığa karşı kalkan olması hedeflenen bu kararla birlikte, İstanbul genelindeki 30 farklı zincir markette kıyma, kuşbaşı ve tereyağı tek fiyattan satılacak.

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER), Ramazan ayı boyunca vatandaşların bütçesini korumak ve olası fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla önemli bir adım attı. PERDER ve Et ve Süt Kurumu (ESK) arasında sürdürülen protokol kapsamında, İstanbul genelindeki yerel zincir marketlerde kırmızı et ve tereyağı fiyatları bugünden itibaren Ramazan Bayramı sonuna kadar sabitlendi.

İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, enflasyonla mücadele ve fırsatçılığa geçit vermeme kararlılığıyla alınan bu kararın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.


ETİKETLER RAMAZAN BOYUNCA AYNI KALACAK


Yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un tüm ilçelerine yayılan üye marketlerde vatandaşlar ekonomik fiyatlarla et ve süt ürünlerine ulaşabilecek. Protokol kapsamında belirlenen ve Ramazan sonuna kadar geçerli olacak tarife şu şekilde:

Ekonomik Dana Kıyma: 485 TL (Kg)


Ekonomik Dana Kuşbaşı: 510 TL (Kg)


Tereyağı: 384 TL (Kg)


FIRSATÇILIĞA GEÇİT YOK


Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Rahmi Kartal, Mart 2023’ten bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen iş birliğinin önemine dikkat çekti. Yerel marketlerin tüketicinin yanında olduğunu vurgulayan Kartal, şu ifadeleri kullandı:

"Yıl boyunca düzenlediğimiz kampanyalarla vatandaşımızı fiyat artışlarına karşı korumayı sürdürüyoruz. Et ve tereyağında fiyat sabitlemesine giderek Ramazan ayının bereketini sofralara taşımayı amaçlıyoruz. Bu mübarek ayda fırsatçılığa asla izin vermeyeceğiz. Üye zincir marketlerimiz aracılığıyla en uygun fiyatlı eti İstanbul'daki tüm hanelere ulaştırmaya devam edeceğiz."

İŞTE İNDİRİM YAPACAK MARKETLER


Et ve Süt Kurumu tarafından tedarik edilen ürünlerin, belirtilen sabit fiyatlarla satışa sunulacağı 30 zincir market şunlardır:

Hakmar, Happy Center, Onur Market, Kim, Show


Altun, Biçen, Mopaş, Snowy, Gökkuşağı

Örnek, Birmar, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer


Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz

Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup


Nar, Ecemar, Gümüşekomar, Irmaklar Gross, Show Gross


Bu marketlerin tüm şubelerinde, bugünden itibaren Ramazan ayı sonuna kadar belirtilen fiyatlar geçerli olacaktır.

#İstanbul
#et fiyatları
#Ramazan
#son dakika
#İstanbul Perakendeciler Derneği
#PERDER
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSB KURA SONUÇLARI SIRALI İSİM LİSTESİ 23 OCAK 2026: MSB 1.113 işçi alımı kura sonucu açıklandı mı, isim listesi ne zaman açıklanır?