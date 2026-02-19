İstanbul'da zamana direnen niş meslekler ekonomiye katma değer sağlıyor

Konuya ilişkin, bulunan İstanbul Video, Plak, Kaset, CD ve İletişim Esnaf Odası Başkanı Birol Aldam, 1990'ların başında özel radyo ve televizyonların çıkmasıyla sektörlerinin biraz sekteye uğradığını, akabinde teknolojinin ilerlemesiyle müzik ve film sektörünün "USB"ye kadar düşmesiyle beraber bu materyallere talebin azaldığını ifade etti.





Aldam, yaklaşık son 4-5 yıldır tekrardan bir maziye dönüşün başladığına işaret ederek, şunları kaydetti:





"Bu da tabii bizi sevindiriyor. Tamamen bitmeye yüz tutan bir sektörün tekrardan canlanması Oda olarak bizi sevindiriyor. Bir maziye dönüş var çünkü ne kadar teknoloji ilerlese de bu cihazların çıkardığı ses kalitesi hiçbir teknolojiye birebir olmuyor, olamaz. Bu cihazların çıkardığı ses kişiyi mutlu ediyor, huzur veriyor, o yüzden böyle geçmişe dönüş var diye düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra daha da artacak. Tabii burada zamanında plakların az basımından dolayı da az olması fiyatları biraz artırıyor."





Önceden plak ve pikaplara orta yaş ve üstünden talep daha fazlayken şu an gençlerde de bu ilginin başladığını gözlemlediklerini anlatan Aldam, "Gerçekleştirdiğimiz Plak Günleri'nde gençlerin bunları gelip incelemeleri, satın almalarını gözlemliyoruz. Bu da hoşumuza gidiyor. Neticede yıllardır bu sektörün içerisindeyiz. Bitmesini istemeyiz. Tekrardan canlanması için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Teknoloji ilerliyor ama ne kadar ilerlerse ilerlesin bu cihazların verdiği zevki hiçbir zaman vermeyecektir." diye konuştu.