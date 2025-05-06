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Kilosu 450 liradan satışa sunuluyor, suyunu süzdükçe fiyatı artıyor: İçinde endemik bitkiler bulunuyor

Kilosu 450 liradan satışa sunuluyor, suyunu süzdükçe fiyatı artıyor: İçinde endemik bitkiler bulunuyor

22:346/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
IHA
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Van'da yüksek kesimlerde yetişen endemik bitkilerin karışımıyla hazırlanan ve kentin tescilli ürünü olan taze otlu peynir, yeni sezonuyla birlikte raflardaki yerini aldı.

Bölgede asırlardır sofraların vazgeçilmezi olan otlu peynir, mayıs ayında dağlardan toplanan otlarla hazırlanıyor. Mendi, heliz, sirmo (yabani sarımsak), siyabo, dağ nanesi ve kekik gibi aromatik bitkilerin kaynatılmış süte karıştırılmasıyla üretilen otlu peynir, geleneksel yöntemlerle mayalanıyor. En az 40 gün boyunca hafif tuzlu suda bekletilen peynir, tazeliğini koruyarak satışa sunuluyor.

Yaylalardan toplanan doğal otların kattığı zengin aromasıyla dikkat çeken otlu peynirin bu yılki satış fiyatı, kalitesine göre kilogram başına 150 ila 250 lira arasında değişiyor. Üründe geçen yıla kıyasla herhangi bir fiyat artışı yaşanmadığı belirtiliyor.


"Geçen yıl da bu fiyatlardan satış yapıyorduk"


Tarihi Peynirciler Çarşısı esnafı Tuncer Bilici, toprak altı küp peynirin sezonunun sona erdiğini belirterek, taze otlu peynir sezonunun başladığını ifade etti. 

Bilici, "Yeni sezon peyniri, küp peynirine göre daha uygun fiyata satılıyor. Küp peyniri 350 ila 450 lira arasında satışa sunuluyordu. Taze peynir ise kalitesine göre 150 ila 250 lira arasında değişiyor. Geçen yıl da bu fiyatlardan satış yapıyorduk...

Peynir suyunu süzdükçe fiyatı biraz daha artar. Islak peynirde fire fazla olur, ancak süzülen ve kuruyan peynirin tadı daha lezzetli olur. Bu yıl bereketli yağışlar sayesinde otlu peynirin aroması da oldukça güzel oldu" dedi.

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