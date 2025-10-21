Yeni Şafak
KIZILELMA MURAD 100-A AESA Atış Kontrol Radarı ile gökyüzünde

12:0621/10/2025, Salı
IHA
Aselsan tarafından geliştirilen MURAD 100-A AESA Atış Kontrol Radarı, Bayraktar KIZILELMA’da ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

aykar, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar KIZILELMA, muharebe yeteneklerini kanıtladığı uçuş testlerine bir yenisini daha ekledi.

ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD 100-A AESA Atış Kontrol Radarı Bayraktar KIZILELMA’da ki ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Test görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Murad AESA Radar Performans Test Uçuşu ifadesini kullandı.

Aselsan’ın sosyal medyasın ise, "Bayraktar KIZILELMA, MURAD 100-A ile çok daha güçlü. Milli mühendislik gücümüz MURAD 100-A AESA Atış Kontrol Radarı, KIZILELMA platformunda ilk uçuş testini başarıyla tamamladı" sözlerine yer verildi.

