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Kredi kartı sahibi olan herkesi ilgilendiriyor: Üst üste 3 kere yapılırsa alışverişe kapatılıyor

Kredi kartı sahibi olan herkesi ilgilendiriyor: Üst üste 3 kere yapılırsa alışverişe kapatılıyor

10:4029/06/2026, Pazartesi
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BDDK düzenlemelerine göre kredi kartı borcunda ödeme disiplininin bozulması ciddi yaptırımları beraberinde getiriyor. Bir yıl içinde üç kez asgari tutarı ödemeyen kart sahiplerinin nakit avans işlemleri kapatılırken, borcun devam etmesi halinde kartın tamamen kullanıma kapatılması ve 90 günü aşan gecikmelerde yasal sürecin başlatılması gündeme geliyor.

BDDK mevzuatına göre, kredi kartı borcunda ödeme disiplininin bozulması halinde bankalar belirli kısıtlamalar uyguluyor.

Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarının üç kez eksik yatırılması durumunda, kartların nakit avans ve taksitli nakit avans işlemlerine kapatıldığı belirtiliyor. Düzenlemenin, kredi kartı kullanımında ödeme düzenini sağlamak amacıyla yürürlükte olduğu ifade ediliyor.


Alışverişe tamamen kapatılıyor


Ödeme düzeninin bozulması yalnızca nakit işlemleriyle sınırlı bir kısıtlama doğurmuyor. Üst üste üç dönem boyunca asgari tutarın ödenmemesi ya da hiç ödeme yapılmaması halinde, kredi kartlarının bankalar tarafından alışverişe tamamen kapatıldığı belirtiliyor. 


Kartın yeniden kullanıma açılabilmesi için ise yalnızca gecikmiş borcun değil, güncel dönem borcunun tamamının kapatılması gerektiği ifade ediliyor.


90 günü aşarsa yasal takip başlar


Borçların 90 günü aşması halinde bankaların yasal takip sürecini başlatarak icra işlemlerini devreye aldığı belirtiliyor.


Uzmanlar ise yalnızca asgari ödeme yapılmasının borcun ana parasını azaltmadığını, buna karşın yüksek faiz nedeniyle toplam borç yükünü artırarak kullanıcıları daha derin bir borç sarmalına sürükleyebileceğine dikkat çekiyor.

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