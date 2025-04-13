Kurban Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri 2025 yılı kurbanlık fiyatları oldu. Herkes arama motorlarında büyükbaş, küçükbaş hayvan fiyatlarını aratmaya başladı. Peki bu yıl Kurban Bayramı ne zaman? 2025 yılı kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? 2025 yılı büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları ile ilgili ilk rakamları Yavuz Besicilik sahibi Enes Yavuz verdi. İşte 2025 yılı büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları ve kurban kesilirken dikkat edilmesi gereken hususlar...
2025 yılı kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları da netleşmeye başladı. İşte 2025 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık sığır, manda, keçi, koç fiyatları...
2025 yılı büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları ile ilgili ilk rakamları 'Yavuz Besicilik' sahibi Enes Yavuz verdi.
2025 Büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar kaç TL?
Çorum'da kurduğu tesiste büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Enes Yavuz, 4 hisselik ortalama bir hayvanın 140 bin TL'den başladığını belirtirken, 7 kişilik hissenin ise 210 bin TL'den başladığını belirtti.
Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?
Kurbanlık alırken ister büyükbaş ister küçükbaş olsun genel fiziki görüntüsüne mutlaka ayrıntılı bakılması gerektiğine dikkat çeken Yavuz; "Özellikle hayvanlarda burun, tüyler ve gözlere de bakılması gerekir. Eğer hayvanın burnu nemli ve parlaksa sağlıklı ve düzgün olduğu anlamına gelir. Kurbanlık alırken dikkat edilecek hususlardan biri de hayvanların kulak küpesi ve pasaportudur. Başka ilden getirilen kurbanlıkların Veteriner Sağlık Raporu’nun olup olmadığına bakılması gerekir. Kurbanlıklar 2 yaşına girmiş olmalı, kesileceği yere kendi ayaklarıyla gitmeli ve son olarak kuyruğu ve boynuzlarının üçte birinden fazlası yerinde olmalı." dedi.
2025 küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar kaç TL?
Kurbanlık fiyatlarının bulunduğu şehir ve bölgeye göre değişiklik gösterdiğini belirten Enes Yavuz, küçükbaş hayvan fiyatlarının 15 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiklik gösterdiğini belirtti.
Kurban keserken nelere dikkat edilmeli?
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının sitesinde yer alan bilgilere göre, kurban keserken şu hususlara dikkat edilmeli:
- Hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekli.
- Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmeli.
- Kurban edilecek hayvana acı çektirmemeli ve eziyet edilmemeli.
- Hayvanlar uzman kişiler tarafından kesilmeli.
- Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalı.
- Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına özen gösterilmeli.
2025 Kurban Bayramı ne zaman?
2025 yılında Kurban Bayramı, 5 Haziran Perşembe günü arefesi ile başlayıp, 4 gün sürecek olan bayram 6 - 7- 8 - 9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.
Hangi hayvanlar kurbanlıktır?
Koyun, keçi, sığır, manda ve deve. Dolayısıyla ancak bu hayvanlardan (veya türdeşleri) kurban kesilebilir. Tavuk, kaz, ördek, deve kuşu, ceylan gibi hayvanların kurban olarak kesilmesi geçerli değildir. Kurbanın geçerliliği açısından bu hayvanların erkek veya dişi olması arasında fark yoktur. Ancak koyunun erkeğinin, diğerlerinin ise dişisinin kesilmesi daha faziletli görülmüştür.
Koyun ve keçi sadece bir kişi için; deve, sığır ve manda ise yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir. Bu hüküm Hanefîler dahil üç mezhebe göre olup Mâlikî mezhebinde parasına ve etine iştirakle ortak kurban kesimi câiz görülmez.
Hangi hayvandan kurban olmaz?
Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, hafif topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir (Kâsânî, Bedâi‘, 5/75-76). Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.
Kurban pazarları ne zaman kurulacak?
Kurban satış yerleri İstanbul'da 15 gün, diğer illerde 1 ay önce hazır hale getirilecek. Kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi, solunum yolu enfeksiyonları bulaşma riskini en aza indirmek için randevu sistemi uygulanacak.
Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için tedbirler alınacak.