Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Gurbetçilerin yeni gözdesi: Almanya’daki akrabaları isteyince yeniden geldi, 50 kilo birden aldı

Gurbetçilerin yeni gözdesi: Almanya’daki akrabaları isteyince yeniden geldi, 50 kilo birden aldı

23:2731/05/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi’nde yetiştirilen ve lezzetiyle ün yapan Emcelli biberi, gurbetçilerin yoğun ilgisini görüyor. Almanya’da yaşayan bir gurbetçi, ünlü biberden 50 kilogram satın alarak Münih kentine götürmek üzere yola çıktı.

Sarıgöl’ün meşhur Emcelli biberinin ününü duyan Almanya’da yaşayan gurbetçi Rahim Demir, Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Taşköy Mahallesi’nden Emcelli’ye gelerek biber satın aldı. Daha önce Sarıgöl’de kurulan pazardan 15 kilogram biber alan Demir’in, Almanya’daki yakınlarının da istemesi üzerine yeniden mahalleye gelerek bu kez 50 kilogram biber aldığı öğrenildi.

Emcelli Mahallesi’nde biber üreticiliği yapan Nurullah Akbay, Emcelli biberine özellikle gurbetçilerden yoğun talep geldiğini belirterek, "Bayram öncesi tezgahıma geldi, önce 15 kilo alıp götürdü. Daha sonra Almanya’nın Münih kentindeki akrabaları da isteyince tekrar mahallemize gelerek 50 kilo daha aldı. Emcelli biberinin tadını alan vazgeçemiyor." dedi.


Lezzeti ve aromasıyla bölgede ün yapan Emcelli biberinin yurt dışına kadar ulaşması mahalle üreticilerini sevindirirken, ürünün tanıtımına da katkı sağladı.


#Manisa
#Emcelli biberi
#Biber
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS başvurularında son viraj: İşte kaçırılmaması gereken tarihler