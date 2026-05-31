Sarıgöl’ün meşhur Emcelli biberinin ününü duyan Almanya’da yaşayan gurbetçi Rahim Demir, Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Taşköy Mahallesi’nden Emcelli’ye gelerek biber satın aldı. Daha önce Sarıgöl’de kurulan pazardan 15 kilogram biber alan Demir’in, Almanya’daki yakınlarının da istemesi üzerine yeniden mahalleye gelerek bu kez 50 kilogram biber aldığı öğrenildi.