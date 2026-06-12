Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Trafik sigortasında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

Sağlık ve sakatlık teminatlarının kapsamı genişletildi

Sağlık Giderleri Teminatı, üçüncü kişinin trafik kazası dolayısıyla bedenen eski haline dönmesini teminen protez organ bedelleri de dahil olmak üzere yapılan tüm tedavi giderlerini içerecek.





Kaza nedeniyle mağdurun tedavisine başlanmasından itibaren mağdurun sürekli sakatlık raporu alana kadar tedavi süresince ortaya çıkan giderler ile sürekli bakıcı gideri bu teminat kapsamında olacak.