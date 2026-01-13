Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde: İşte bayram ikramiyesi için masadaki 2 seçenek

Bayram ikramiyesinin ne kadar olduğunu merakla bekleyen emekliler için masada iki formülün olduğu iddia edildi. İşte milyonlarca emeklinin cebini rahatlatacak bayram ikramiyesi ile ilgili önemli gelişmeler...
Emekli zammının belli olmasıyla bayram ikramiyesi için hangi tutarın belirleneceği merak konusu oldu. Emekli bayram ikramiyesi için 2 farklı formülün konuşulduğu öğrenildi.
İlk kez 2018'de 1.000 TL olarak uygulamaya giren bayram ikramiyesi, geçen yıl 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilmişti. Bu yıl ise artışın 1.000 ila 1.500 TL arasında olabileceği hesaplanıyor.
2026 yılına girerken, önce SSK ve BAĞ-KUR'lular ile memur ve memur emeklilerine yapılacak zam netlik kazandı. SSK ve BAĞ-KUR'lulara yüzde 12.09 zam yapılırken, memur ve memur emeklilerine yüzde 18.6 artış yapıldı. Merakla beklenen en düşük emekli maaşına ise hükümet tarafından yüzde 18.48 zam yapıldı. Böylece 20 bin TL olan en düşük emekli maaşı düzenlemesi bu perşembe günü TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılacak.
GÖZLER İKRAMİYEDE
Şubat ayında başlayacak Ramazan ayı ile birlikte milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. Emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek ikramiyelerin hükümet tarafından önemli oranda artış yapılmasını bekliyor.
Kulislerde ise bayram ikramiyelerine yönelik artışın, en düşük emekli maaşına yapılan zammın altına düşmeyeceği yönünde. Buna göre 18.48 oranında artış yapılması halinde 4 bin TL olan bayram ikramiyesi 4 bin 740 TL'ye çıkacak.
Memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 18.6 oranında artışın dikkate alınması halinde ise bu rakam 4 bin 744 TL olacak.
İKİ RAKAM ÜZERİNDE DURULUYOR
Kulislerde Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyeleri konusunda iki rakam üzerinde duruluyor. Alınan bilgilere göre bayram ikramiyelerinin 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında artabileceği yönünde iki rakam gündemde. Ancak 5 bin TL'lik artışın ağırlıklı olduğu belirtiliyor. Ekonomi yönetimi bayram ikramiyelerinin bütçe üzerindeki yüke ilişkin etki analizi hazırlıyor. Etki analizinde ortaya çıkacak mali yük senaryolarına göre hükümet bayram ikramiyelerindeki artışa karar verecek.
10-11 BİN TL CEPTE
Böylece 2026 yılı içinde emeklilerin cebine Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde toplam 10 bin ve 11 bin TL arasında ikramiye girecek. Yetkililer emeklilik ikramiyelerine yapılacak artışın bayram öncesi harcamalarında emeklilere temel ihtiyaçlarını karşılamalarında destek olacağını ifade ediyor.