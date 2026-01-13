Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde: İşte bayram ikramiyesi için masadaki 2 seçenek





GÖZLER İKRAMİYEDE





Şubat ayında başlayacak Ramazan ayı ile birlikte milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. Emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek ikramiyelerin hükümet tarafından önemli oranda artış yapılmasını bekliyor.





Kulislerde ise bayram ikramiyelerine yönelik artışın, en düşük emekli maaşına yapılan zammın altına düşmeyeceği yönünde. Buna göre 18.48 oranında artış yapılması halinde 4 bin TL olan bayram ikramiyesi 4 bin 740 TL'ye çıkacak.





Memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 18.6 oranında artışın dikkate alınması halinde ise bu rakam 4 bin 744 TL olacak.