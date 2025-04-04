SGK resmi duyuru ile uyardı: Bunu yapana her bir gün için 40 bin TL ceza kesilecek

Yapılan açıklamada, sigortasız bir işçiyi altı ay boyunca çalıştırmanın maliyetinin, ödenecek primin yaklaşık beş katına denk geldiği vurgulandı. Bu durum, kayıt dışı istihdamın hem hukuki hem de mali açıdan ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.



