SGK resmi duyuru ile uyardı: Bunu yapana her bir gün için 40 bin TL ceza kesilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işverenleri sigortasız işçi çalıştırmamaları konusunda uyardı. SGK yetkilileri, bir işçinin yalnızca bir gün bile sigortasız çalıştırılması halinde, işverene en az 40 bin lira tutarında para cezası uygulanacağı bilgisini paylaştı.
SGK'nın açıklamasına göre, bir çalışanın sadece bir gün bile sigortasız çalıştırılması halinde işverenlere en az 40 bin TL para cezası uygulanacak.
Kayıtdışı istihdamı önlemek amacıyla denetimlerini artıran SGK, özellikle kayıtdışılığın yaygın olduğu sektörlerde ve yabancı işçilerin yoğun olarak çalıştığı alanlarda bilgilendirme faaliyetlerini hızlandırmış durumda. Yapılan açıklamada, işverenlerin sigorta yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde büyük yaptırımlarla karşılaşacakları belirtildi. Sigortasız çalışmanın, yalnızca işverenler için değil, çalışanlar için de ciddi olumsuz sonuçlar doğurabileceği hatırlatıldı.
Yabancı çalışanlara özel ceza
Türkiye'de çalışan yabancı işçilerin yanı sıra, mesleki eğitim gören ve staj yapan yabancıların da işbaşı yapmadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan izin almaları gerektiğine dikkat çeken SGK, çalışma izni olmayan her bir yabancı için 56 bin TL ceza uygulanacağını duyurdu. Ayrıca, kayıt dışı olarak çalışan bir yabancıya da 45 bin TL ceza kesileceği ifade edildi.
SGK, kayıtdışı işçi çalıştıran işletmeleri tekrar uyararak, bu tür durumların sadece para cezalarıyla sınırlı kalmayacağını, iş kazası durumunda adli ve idari sorumlulukların da gündeme geleceğini belirtti.
Yapılan açıklamada, sigortasız bir işçiyi altı ay boyunca çalıştırmanın maliyetinin, ödenecek primin yaklaşık beş katına denk geldiği vurgulandı. Bu durum, kayıt dışı istihdamın hem hukuki hem de mali açıdan ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
Ayrıca, sigortasız çalıştırılan bir işçinin iş kazası geçirmesi, çalışamaz duruma gelmesi veya hayatını kaybetmesi durumunda, işletmelerin çok daha ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacakları ifade edildi.