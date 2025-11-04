Sivas'ta 11 patates türünün yörenin iklimi ve toprağına uyumu araştırılıyor

"Hem yemeklik hem kızartmalık patateslerin performansını göreceğiz"





Yemeklik ve kızartmalık patates yetiştirdiklerini ifade eden Kökten, "Hem yemeklik hem kızartmalık patateslerin performansını burada görmüş olacağız. Dolayısıyla bu bölgenin iklim şartlarına hangisi iyi geliyor, hangisi iyi yetişebiliyor, hangisi daha kaliteli oluyor, bunları göreceğiz. İlerleyen süreçte ise bunları çiftçilerimizle paylaşacağız." dedi.





Kökten, patates çeşitleriyle yapılan yemekleri çok kişiyle tadım testi yapacaklarını, böylece hangilerinin niteliği ve tat açısından daha iyi olduğunu ortaya koyacaklarını kaydetti.



