Televizyonda gördü, mutfak masrafı için kurdu: Şimdi tonlarca üretiyor

"Her zaman üretim şart diyoruz"





Mantarları kısa sürede günlük ve taze olarak sattıklarını aktaran Özdemir, şöyle devam etti:





"İlk çadırımı 'evin mutfak masrafını karşılasın' diye kurmuştum. Bir çadırla başladık, sonra talep artınca ikinci ve üçüncü çadırlarımızı kurduk. Kısa zamanda da dörde çıkarmayı hedefliyoruz. Ürünlere talep fazla olduğu için pazar sorunu yaşamıyoruz hatta talebi karşılamakta güçlük çekiyoruz.

İyi ki bu işe girmişim. Burayı sadece ekonomik kazanç olarak değil, aynı zamanda rahatlama aracı olarak görüyorum. Bu şekilde üretim yapmak, çiftçilik veya hayvancılık yapmak isteyenler bulundukları Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine gidip araştırabilirler. Hibe desteklerinden faydalanabilirler. Başladıkları işlerde de sabırlı olsunlar, üzerine gitsinler mutlaka başarırlar. Biz her zaman üretim şart diyoruz."







